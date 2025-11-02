Sarajevo ubjedljivo u Posušju: O suđenju Mirze Kazlagića još će se pričati

Fudbaleri Sarajeva upisali siguran gostujući trijumf protiv Posušja u 13. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Poslije dva vezana trijumfa - u Kupu BiH i bh. prvenstvu, "bordo" tim je slavio i u Posušje. Već u prvom poluvremenu gosti iz Sarajeva stekli su visoku prednost, koju su u nastavku uvećali i stiglo do ubjedljivog trijumfa.

Ipak, i na ovom susretu viđeno je nekoliko kontroverznih odluka sudije Mirze Kazlagića iz Cazina.

POSUŠJE - SARAJEVO 0:3 (0:2)

/Gulijašvili 12, Butić 39, Mujkić 59/

Izabranici Marija Cvitanovića su do vođstva stigli u 12. minutu nakon jedanaesterca, koji je skrivio Mate Lasić oborivši Karla Butića. Nakon VAR provjere, sudija Kazlagić pokazao je na penal, a fudbaleru Posušja crveni karton i put u svlačionicu uz buru protesta domaćih fudbalera i stručnog štaba.

Siguran sa "bijele tačke" bio je Georgi Gulijašvili, koji je loptu poslao u jednu, a golmana Antonija Soldu u drugu stranu - 0:1. Brojčanu prednost Sarajlije su iskoristile u 40. minutu kada je Karlo Butić pospremio odbijanac u mrežu posuške ekipe nakon što je centrirao Nermin Mujkić - 0:2.

Nije Posušje u nastavku imalo snage da se suprotstavi Sarajlijama sa igračem manje. Naprotiv, gosti su preko Mujkića na isteku sata igre stigli i do trećeg gola i tako ovjerili trijumf na "Mokrom Docu".

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Nekoliko trenutaka prije toga viđena je još jednu sporna situacija, kada je Posinković uklizao i odnio loptu rukom, ali je Kazlagić, uz konsultacije sa VAR sobom, procijenio da fudbaler domaćih nije imao namjeru da igra rukom.

I gosti su u samom finišu mogli ostati sa desetoricom na terenu. Aleksandar Đorđević na terenu je proveo samo nekoliko minuta, a onda mu je Kazlagić, koji je od mjesta događanja bio udaljen svega nekoliko metara, pokazao direktan crveni karton i put u svlačionicu zbog navodnog udaranja protivničkog igrača.

Ipak, nakon reakcije iz VAR sobe promijenio je svoju odluku, pa je Đorđević završio samo sa žutim kartonom. Nekoliko trenutaka kasnije, nesigurni sudija iz Cazina odsvirao je kraj.

Vrijedi napomenuti da se od povrede oporavio i Adem Ljajić, koji je odigrao posljednjih desetak minuta meča.

POSUŠJE: Soldo, Radović, Mikulić, Kreković, Raužan, Čuić, Begić, Hanuljak, Lasić, Sobczyk, Posinković. Trener: Dario Bašić.

Soldo, Radović, Mikulić, Kreković, Raužan, Čuić, Begić, Hanuljak, Lasić, Sobczyk, Posinković. Dario Bašić. SARAJEVO: Mušija, Marudža, Mujkić, Gulijašvili, Mlinarić, Kjereme, Butić, Bralić, Ristovski, Ignatkov, Kuprešak. Trener: Mario Cvitanović.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)