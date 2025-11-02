Igoru Štimcu prijeti žestoka kazna?

Da li će zbog incidenata u hercegovačkom derbiju, Fudbalski savez Bosne i Hercegovine aktivirati šestomjesečnu suspenziju za trenera Zrinjskog?

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine nedavno je izrekla Igoru Štimcu kaznu od šest mjeseci suspenzije, ali uslovno. Trener Zrinjskog kažnjen je i sa 5.000 KM zbog uvredljive objave na Fejsbuku, koju je zaključio ustaškim pozdravom "Za dom spremni".

Međutim, nakon dešavanja u velikom hercegovačkom derbiju protiv Širokog Brijega (1:2), sarajevski "SC Sport" postavio je pitanje - hoće li Štimcu sada uslovna suspenzija biti aktivirana?

Tokom dramatične završnice utakmice, hrvatski stručnjak je potpuno izgubio živce. Nakon jednog duela uz aut-liniju ušao je u teren i žestoko nasrnuo na glavnog sudiju Luku Bilbiju, zbog čega je isključen. Ni to ga nije smirilo - napustio je teren, popeo se na tribinu među domaće navijače i nastavio s burnim reakcijama.

Štimac je potom za "Arenu Sport" izjavio da je "fudbal uništen u Širokom Brijegu", a na pres konferenciji ušao u verbalni sukob s novinarom prije napuštanja konferencije za medije.

S obzirom na težinu ponašanja, pitanje je hoće li izvještaj glavnog sudije i delegata dovesti do nove kazne i aktiviranja šestomjesečne suspenzije, s obzirom da bi se incident mogao smatrati kršenjem uslovne odluke Disciplinske komisije.

Uz to, Štimac će sigurno propustiti naredni meč protiv Željezničara zbog crvenog kartona, ali bi ovaj slučaj mogao imati i ozbiljnije posljedice - možda i dužu pauzu s klupe aktuelnog šampiona Bosne i Hercegovine.

(MONDO)