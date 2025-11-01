Zrinjski preskočio Borac na vrhu tabele! Široki Brijeg časno pao s igračem manje u hercegovačkom derbiju (VIDEO)

Hercegovački derbi između Širokog Brijega i Zrinjskog okončan je pobjedom gostiju iz Mostara za povratak na prvo mjesto na tabeli Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Facebook/NK Široki Brijeg

Derbi meč 13. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine na "Pecari", pripao je Zrinjskom iz Mostara nakon preokreta.

ŠIROKI BRIJEG - ZRINJSKi 1:2 (1:1)

Domaći su poveli golom Franje Posavca u 30. minutu, ali je ključni momenat meča bilo isključenje Kristijana Sesara nekoliko minuta kasnije, pa je Široki Brijeg više od sat vremena igrao sa igračem manje. Brojčanu prednost iskoristili su "plemići" i pogocima marija Ćužea u finišu prvog dijela, odnosno Tonija Majića u 76. minutu stigli do pobjede i prve pozicije na tabeli.

No krenimo redom...

U prvih 15-ak minuta hercegovačkog derbija jedino vrijedno pomena bio je neoprezan start Marka Vranjkovića nad Domagojem Jelavićem, koji je morao da napusti igru i svoje mjesto u ekipi Širokog Brijega prepusti Sirilu Kpanu.

Igralo se tvrdo, uglavnom na sredini terena, a nijednom domaćin, ali ni "plemići" nisu uputili udarce ka golu, a kamoli u okvir gola.

A onda je u 30. minutu Široki Brijeg stigao do prednosti, praktično iz ničega!

Na jednu dugačku loptu u kazneni prostor natrčao je defanzivac domaćina Franjo Posavac ispred Kerima Memije i glavom je pospremio u mrežu - 1:0.

Izvor: Facebook/NK Široki Brijeg

Šest minuta kasnije, izabranici Deana Klafurića su ostali sa igračem manje. Sudija Luka Bilbija je pokazao crveni karton Kristijanu Sesaru zbog udaranja laktom Duju Dujmovića nakon intervencije iz VAR kombija.

Brojčanu prednost u polju, Mostarci su iskoristili u sudijskoj nadoknadi kada je na sjajnu asistenciju Ilije Mašića, Mario Ćuže pogodio suprotan ugao za izjednačenje - 1:1.

Mogli su izabranici Igora Štimca do potpunog preokreta dva minuta kasnije, ali je Memija bio neprecizan iz stopostotne šanse, pa se na odmor u poluvremenu otišlo s neriješenim rezultatom.

Iako su igrali sa desetoricom, Širokobriježani su u nastavku prvi zaprijetili - nakon centaruta Marsinja u 55. minutu, glavom je šutirao Patrik Stanić, ali je odbranio golman Marin Ljubić, koji je zamijenio povrijeđenog Branka Karačića.

Tri minuta kasnije, tri stopostotne šanse za Zrinjski u istom napadu!

Renato Josipović je odbranio čak dva udarca Marijana Ćavara i Nemanje Bilbije, a kad je golman Širokog Brijega bio praktično savladan, stativa je spasila domaćina nakon šuta Ćužea sa nekoliko metara.

Zrinjski je napravio preokret u 76. minutu i to nakon kornera.

Toni Majić je zatresao mrežu Širokog Brijega iz peterca nakon ponovljenog centaršuta Mateja Šakote, a gol je potvrđen nakon VAR provjere - 1:2.

Domaćin je samo četiri minuta kasnije bio blizu izjednačenja, ali je udarac glavom Ivana Marića krajnjim naporom zaustavio golman Zrinjskog uz pomoć stative.

Do kraja meča zbog prigovora crveni karton zaradio je i trener "plemića" Igor Štimac, koji zbog toga neće biti prisutan na zaostaloj utakmici protiv Borca u Banjaluci.

ŠIROKI BRIJEG: Josipović, Pranjić, Marić, Ćalušić, Stanić, Posavac, Marsinjo, Musa, Jelavić, Sesar, Patrik Stanić. Trener: Dean Klafurić

ZRINJSKI: Karačić, Mašić, Šakota, Vranjković, Ivančić, Ćuže, Đurasek, Ćavar, Memija, Dujmović, Bilbija. Trener: Igor Štimac









Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)