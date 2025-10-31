logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Perica Ognjenović: Pobijedili smo sami sebe; Duško Vranešević: Sami Faraž nas nagradio

Perica Ognjenović: Pobijedili smo sami sebe; Duško Vranešević: Sami Faraž nas nagradio

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Na otvaranju 13. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, Radnik je na svom terenu u Bijeljini savladao Rudar Prijedor rezultatom 2:1 u neizvjesnoj utakmici riješenoj u završnim trenucima.

Perica Ognjenović Izvor: Promo/FK Rudar Prijedor

Prijedorčani su zabilježili sedmi poraz ove sezone pogotkom Serža Faraža u završnici meča nakon greške odbrane, a trener Rudar Prijedora Perica Ognjenović nije krio razočaranje u izjavi za "Arenu Sport".

"Po ko zna koji put, pobjeđujemo sami sebe. Klizanja, pogrešni pasovi... To je valjda fudbal. Čestitam Radniku na pobjedi, ne želim da umanjim njihove zasluge. Mnogo faktora – sklapanje ekipe u zadnji trenutak – ali to nije opravdanje. Borimo se s tim kako možemo", rekao je Ognjenović.

Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina

Njegov kolega sa druge strane, šef struke Radnika Duško Vranešević čestitao je svojim izabranicima na vrijednom trijumfu, četvrtom ove sezone u Premijer ligi BiH.

"Čestitam momcima na velikoj energiji i trudu. Znali smo da će ovo biti najteža utakmica polusezone – svi očekuju tri boda, ali Rudar igra dobro, nezgodni su s internacionalcima koji odlično barataju loptom. Zasluženo smo pobijedili. Trebali smo riješiti meč u prvom poluvremenu – šanse Đorđa Pantelića i Danila Teodorovića – ali Faraž nas je nagradio u drugom dijelu za sve uloženo", podvukao je strateg semberske ekipe.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Rudar Prijedor Perica Ognjenović Duško Vranešević FK Radnik Bijeljina Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC