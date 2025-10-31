Perica Ognjenović: Pobijedili smo sami sebe; Duško Vranešević: Sami Faraž nas nagradio

Na otvaranju 13. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, Radnik je na svom terenu u Bijeljini savladao Rudar Prijedor rezultatom 2:1 u neizvjesnoj utakmici riješenoj u završnim trenucima.

Izvor: Promo/FK Rudar Prijedor

Prijedorčani su zabilježili sedmi poraz ove sezone pogotkom Serža Faraža u završnici meča nakon greške odbrane, a trener Rudar Prijedora Perica Ognjenović nije krio razočaranje u izjavi za "Arenu Sport".

"Po ko zna koji put, pobjeđujemo sami sebe. Klizanja, pogrešni pasovi... To je valjda fudbal. Čestitam Radniku na pobjedi, ne želim da umanjim njihove zasluge. Mnogo faktora – sklapanje ekipe u zadnji trenutak – ali to nije opravdanje. Borimo se s tim kako možemo", rekao je Ognjenović.

Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina

Njegov kolega sa druge strane, šef struke Radnika Duško Vranešević čestitao je svojim izabranicima na vrijednom trijumfu, četvrtom ove sezone u Premijer ligi BiH.

"Čestitam momcima na velikoj energiji i trudu. Znali smo da će ovo biti najteža utakmica polusezone – svi očekuju tri boda, ali Rudar igra dobro, nezgodni su s internacionalcima koji odlično barataju loptom. Zasluženo smo pobijedili. Trebali smo riješiti meč u prvom poluvremenu – šanse Đorđa Pantelića i Danila Teodorovića – ali Faraž nas je nagradio u drugom dijelu za sve uloženo", podvukao je strateg semberske ekipe.

