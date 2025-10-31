Admir Adžem upozorava pred Velež: "Podigli su nivo igre, Rahimić je napravio promjene i počeli su da pobjeđuju"

Trener Željezničara najavio je okršaj sa "rođenima".

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Jedan od najzanimljivijih utakmica 13. kola Premijer lige BiH odigraće se u nedjelju na Grbavici.

Drugog novembarskog dana, Željeznićar će dočekati ekipu Veleža (17.30), a u ovaj susret ulazi osokoljen trijumfom u kup-duelu na Tušnju protiv Slobode (0:2).

"Utakmicom protiv Veleža završavamo dosta zahtjevnu sedmicu, ovo je treća utakmica u sedam dana. Od toga imali smo dva putovanja i bilo je dosta naporno. Očekuje nas dosta zahtjevna utakmica protiv Veleža, ekipe koja je u posljednje vrijeme podigla nivo svoje igre. Promjena trenera je donijela novu energiju, gospodin Ibro Rahimić je napravio određene promjene i ekipa Veleža je počela da pobjeđuje. Međutim, mi smo takođe zadovoljni kako smo odigrali ovu posljednju utakmicu. Neke igrače smo i sačuvali, neki igrači će biti svježi za ovu utakmicu protiv Veleža. Nadam se da ćemo uz pomoć naše publike, za koju sam siguran da će ponovo napuniti Grbavicu, odigrati jednu dobru utakmicu i osvojiti tri boda", rekao je pred meč sa Mostarcima trener Željezničara Admir Adžem, osvrnuvši se na pobjedu u duelu sa tuzlanskim crveno-crnima.

"Nećemo reći ništa novo ako kažemo da je naša ekipa mnogo bolja u tranziciji nego u kontinuiranom napadu. Sigurno da imamo više problema protiv ekipa koje igraju defanzivno, stanu u blok i čekaju našu grešku. Međutim, daje mi optimizam i ova posljedenja utakmica, iako protivnik nije iz našeg ranga takmičenja, ne treba ga potcijeniti. Uz sam podatak da smo kreirali veliki broj prilika, uputili 27 šuteva na gol, zaista je nevjerojatno da smo pred sami kraj tek načeli protivnika i riješili tu utakmicu."

PREMIJER LIGA BiH - 13. kolo

Radnik - Rudar Prijedor (18.00)

Subota (1.11.):

Široki Brijeg - Zrinjski (18.30)

Nedjelja (2.11.):

Posušje - Zrinjski (15.15)

Željezničar - Velež (17.30)

Borac - Sloga Meridian (20.00)

