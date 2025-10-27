logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rudar Prijedor podnosi žalbu protiv Željezničara zbog neregularnosti

Rudar Prijedor podnosi žalbu protiv Željezničara zbog neregularnosti

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor Sport 1
0

Prijedorski Rudar uložiće žalbu Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine na regularnorst utakmice protiv Željezničara (1:1) u okviru 12. kola Premijer lige BiH.

Rudar Prijedor podnosi žalbu protiv Željezničara zbog neregularnosti Izvor: FK Rudar Prijedor

Meč između Rudara i Želje dobiće svoje "treće poluvrijeme", prenosi sarajevski portal "Sport 1".

Tokom nedjelje, u Rudaru su radili na žalbi na ovu utakmicu zbog toga što je Željezničar utakmicu završio bez U21 igrača na terenu. Podsjećamo, Davor Rakić je dobio crveni karton, a kako je bio jedini igrač ispod 21 godine u tom trenutku, onda su plavi završili utakmicu bez igrača do 21 godine u ekipi.

Željezničar je izvršio četiri izmjene u tri termina, tako da nije bilo više ni prostora da se izvrši nova izmjena, a u Rudaru se pozivaju na propozicije takmičenja, gdje se to ne navodi.

"U zapisniku svaka ekipa mora imati najmanje 3 (tri) igrača mlađa od 21 (dvadesetjedne) godine starosti, a 1 (jedan) od igrača do 21 (dvadesetjedne) godine starosti mora biti u igri cijeli tok utakmice. U suprotnom klub snosi takmičarske i disciplinske posljedice. Ovi igrači moraju biti državljani BiH. Za takmičarsku sezonu 2025/26., igrači mlađi od 21. godine života smatraju se igrači rođeni 01.01.2004. godine i mlađi, stoji u propozicijama takmičenja".

Prijedorčani se drže "slova", jer u propozicijama entitetskih takmičenja stoji definisana i ova situacija, pa u Rudaru smatraju da je trebala biti i u propozicijama Premijer lige BiH tačno definisana.

"Ukoliko ekipa u toku utakmice ostane bez igrača starosti do 21 godine života zbog disciplinske mjere isključenja, nastavlja utakmicu sa igračem manje i ne mora u igru uvoditi zamjenskog igrača iste starosti", piše u članu za kojeg u Rudaru smatraju da nedostaje u propozicijama takmičenja bh. prvenstva.

O svemu će konačnu riječ dati Takmičarska i Disciplinska komisija FS BiH.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Rudar Prijedor FK Željezničar Premijer liga BiH fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC