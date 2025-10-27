Rudar Prijedor podnosi žalbu protiv Željezničara zbog neregularnosti

Prijedorski Rudar uložiće žalbu Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine na regularnorst utakmice protiv Željezničara (1:1) u okviru 12. kola Premijer lige BiH.

Izvor: FK Rudar Prijedor

Meč između Rudara i Želje dobiće svoje "treće poluvrijeme", prenosi sarajevski portal "Sport 1".

Tokom nedjelje, u Rudaru su radili na žalbi na ovu utakmicu zbog toga što je Željezničar utakmicu završio bez U21 igrača na terenu. Podsjećamo, Davor Rakić je dobio crveni karton, a kako je bio jedini igrač ispod 21 godine u tom trenutku, onda su plavi završili utakmicu bez igrača do 21 godine u ekipi.

Željezničar je izvršio četiri izmjene u tri termina, tako da nije bilo više ni prostora da se izvrši nova izmjena, a u Rudaru se pozivaju na propozicije takmičenja, gdje se to ne navodi.

"U zapisniku svaka ekipa mora imati najmanje 3 (tri) igrača mlađa od 21 (dvadesetjedne) godine starosti, a 1 (jedan) od igrača do 21 (dvadesetjedne) godine starosti mora biti u igri cijeli tok utakmice. U suprotnom klub snosi takmičarske i disciplinske posljedice. Ovi igrači moraju biti državljani BiH. Za takmičarsku sezonu 2025/26., igrači mlađi od 21. godine života smatraju se igrači rođeni 01.01.2004. godine i mlađi, stoji u propozicijama takmičenja".

Prijedorčani se drže "slova", jer u propozicijama entitetskih takmičenja stoji definisana i ova situacija, pa u Rudaru smatraju da je trebala biti i u propozicijama Premijer lige BiH tačno definisana.

"Ukoliko ekipa u toku utakmice ostane bez igrača starosti do 21 godine života zbog disciplinske mjere isključenja, nastavlja utakmicu sa igračem manje i ne mora u igru uvoditi zamjenskog igrača iste starosti", piše u članu za kojeg u Rudaru smatraju da nedostaje u propozicijama takmičenja bh. prvenstva.

O svemu će konačnu riječ dati Takmičarska i Disciplinska komisija FS BiH.

