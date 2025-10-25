Velež šesti put u nizu srušio Široki Brijeg! Klafurićev tim poražen u PL BiH nakon 55 dana

"Rođeni" su šesti put zaredom u Premijer ligi BiH savladali rivala sa Pecare.

Pogodak Aldina Mešića iz 14. minuta bio je dovoljan Veležu da uknjiži trijumf nad Širokim Brijegom u okviru 12. kola Premijer lige BiH.

Bila je to, ujedno, šesta uzastopna ligaška pobjeda tima iz Vrapčića protiv rivala sa Pecare! Posljednji međusobni duel dva tima u kojem "rođeni" nisu trijumfovali odigran je 26. novembra 2023. godine na Pecari, kada je bilo 2:2.

Ujedno, bio je ovo i prvi poraz ekipe Deana Klafurića još od 31. avgusta, kada ju je na Gradskom stadionu u Banjaluci Borac savladao rezultatom 5:1.

Mešić je svoj treći ovosezonski pogodak, a drugi u duelima sa Širokim Brijegom postigao na sjajan način.

Zahvatio je jednu dubinsku loptu i u nastavku akcije "makazicama" matirao Renata Josipovića. Dosuđen je ofsajd, ali pregledom u VAR sobi utvrđeno je da ništa nije bilo sporno i da je gol nekadašnjeg omladinca Sarajeva i tuzlanske Slobode.

Široki Brijeg je u posljednjem minutu prvog poluvremena bio u dobroj situaciji da izjednači, ali je snažan udarac Mate Stanića sa 25 metara zaustavila prečka.

Velež je nakon ove pobjede odmakao od zone ispadanja i sada sa 13 bodova zauzima sedmu poziciju. Široki Brijeg je, sa druge strane, na četvrtom mjestu, uz šest bodova više od večerašnjeg rivala.

Mostarci će u narednom kolu biti gosti Željezničara, dok će Široki Brijeg u još jednom hercegovačkom derbiju ugostiti Zrinjski.







