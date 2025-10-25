logo
Velež šesti put u nizu srušio Široki Brijeg! Klafurićev tim poražen u PL BiH nakon 55 dana

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

"Rođeni" su šesti put zaredom u Premijer ligi BiH savladali rivala sa Pecare.

Velež - Široki Brijeg Izvor: Promo/NK Široki Brijeg

Pogodak Aldina Mešića iz 14. minuta bio je dovoljan Veležu da uknjiži trijumf nad Širokim Brijegom u okviru 12. kola Premijer lige BiH.

Bila je to, ujedno, šesta uzastopna ligaška pobjeda tima iz Vrapčića protiv rivala sa Pecare! Posljednji međusobni duel dva tima u kojem "rođeni" nisu trijumfovali odigran je 26. novembra 2023. godine na Pecari, kada je bilo 2:2.

Ujedno, bio je ovo i prvi poraz ekipe Deana Klafurića još od 31. avgusta, kada ju je na Gradskom stadionu u Banjaluci Borac savladao rezultatom 5:1.

Mešić je svoj treći ovosezonski pogodak, a drugi u duelima sa Širokim Brijegom postigao na sjajan način.

Zahvatio je jednu dubinsku loptu i u nastavku akcije "makazicama" matirao Renata Josipovića. Dosuđen je ofsajd, ali pregledom u VAR sobi utvrđeno je da ništa nije bilo sporno i da je gol nekadašnjeg omladinca Sarajeva i tuzlanske Slobode.

Široki Brijeg je u posljednjem minutu prvog poluvremena bio u dobroj situaciji da izjednači, ali je snažan udarac Mate Stanića sa 25 metara zaustavila prečka.

Velež je nakon ove pobjede odmakao od zone ispadanja i sada sa 13 bodova zauzima sedmu poziciju. Široki Brijeg je, sa druge strane, na četvrtom mjestu, uz šest bodova više od večerašnjeg rivala.

Mostarci će u narednom kolu biti gosti Željezničara, dok će Široki Brijeg u još jednom hercegovačkom derbiju ugostiti Zrinjski.



Tablice omogućuje Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Tagovi

FK Velež NK Široki Brijeg fudbal Premijer liga BiH

