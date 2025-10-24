Borac oslabljen, bez Vukovića u Mostaru: Ne razmišljamo o "igricama" Zrinjskog, gledamo samo sebe

Banjalučki Borac, u velikom derbiju 12. kola Premijer lige BiH, gostovaće u ponedjeljak Zrinjskom (18.00).

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Talentovani fudbaler Borca David Vukovićpovrijeđen je u prošlom kolu i propustiće derbi sa Zrinjskim u Mostaru, koji je na programu u ponedjeljak od 18 časova.

To je na današnjoj konferenciji za medije potvrdio Vinko Marinović, koji neće moći da računa na odranije povrijeđene Nikolu Terzića i Juriha Karolinu, dok problema ima i David Čavić čiji nastup je pod upitnikom.

"Vuković će nam sigurno nedostajati, Čavić je pod upitnikom, tako da imamo kadrovskih problema. Ipak, imamo dobar roster i nadamo se da će oni koji dobiju priliku protiv Zrinjskog dati maksimum."

Trener Borca ističe da su očekivanja od najzanimljivijeg meča 12. kola Premijer lige BiH velika.

"Prvu ovosezonsku utakmicu sa Zrinjskim igramo kao gosti, ali imamo ambicije da ostvarimo pozitivan rezultat. Zrinjski je dobra ekipa, sa dosta iskustva i kvaliteta, a na nama je da budemo fokusirani od prve do posljednje minute, sa maksimalnom disciplinom i u fazi odbrane i u napadu. Znamo da je Zrinjski ima najbolju defanzivu u ligi, nisu primili mnogo golova, tako da će nam trebati dobra koncentracija da prilike koje stvorimo i iskoristimo. Takođe, u napadu znaju svaku grešku da kazne i iskoriste", rekao je Marinović.

Ne razmišljamo o "igricama" Zrinjskog

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Uoči derbija bilo je određenih "igrica" i "otrovnih strelica" upućenih ka Borcu od strane trenera Zrinjskog Igora Štimca, ali prema Marinovićem riječima, to ih uopšte ne dotiče.

"Uopšte ne razmišljamo o tome. Gledamo sebe, radimo i pripremamo se za ovaj meč, a uskoro nas očekuje i drugi sa Zrinjskim. Tu je i utakmica u Sarajevu, pa kup u međuvremenu, tako da je pred nama mnogo obaveza i svi smo samo maksimalno koncentrisani samo na teren."

Odigrao je Zrinjski hrabro u Majncu, ali je od bundesligaša poražen minimalnim rezultatom u Konferencijskoj ligi. Nema sumnje da je Marinović tu mogao dodatno da skautira narednog rivala.

"Odigrali su dobru utakmicu, onoliko koliko su mogli s obzirom da su igrali sa igračem manje. Dali su maksimum. Imaju širok igrački kadar, tako da protiv nas očekujem i neke igrače koji sinoć nisu igrali", poručio je Marinović.

Potpisao bih...

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Miloš Jojić prije dva mjeseca stigao je u Borac, a kako je naglasio, nigdje ranije u karijeri nije imao tako dobru atmosferu kao što je to slučaj u svlačionici "crveno-plavih".

"Od prvog dana osjećam se kao kod kuće. Momci su me lijepo prihvatili, svlačionica je jako pozitivna, igrači koji su standardni i oni koji manje igraju funkcionišu jednako dobro i mogu slobodno da kažem da ovakvu atmosferu do sada nisam imao nigdje u klubovima gdje sam bio", istakao je napadač Borca.

Jojić je takođe gledao meč Zrinjskog u Njemačkoj, te se još jednom uvjerio da se radi o čvrstoj ekipi koja ne dozvoljava mnogo šansi.

"Pred nama je teško gostovanje. Zrinjski je na domaćem terenu možda blagi favorit, ali idemo da se borimo i pokažemo naš kvalitet. Nećemo odustajati od naših planova, našeg načina igre i vjerujem u pozitivan rezultat", rekao je Jojić, te dodao da mu nije bitno ko će postići gol, samo da Borac slavi.

"Sebe nikad nisam stavljao u prvi plan, ekipa mi je ispred svega. Sada bih potpisao da pobijedimo a da ne dam ili namjestim gol."

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

PREMIJER LIGA BIH - 12. KOLO:

Petak:

Sarajevo - Sloga (18.00)

Subota:

Rudar Prijedor - Željezničar (16.00)

Velež - Široki Brijeg (20.45)

Nedjelja:

Posušje - Radnik (15.30)

Ponedjeljak:

Zrinjski - Borac (18.00)



