logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Borac oslabljen, bez Vukovića u Mostaru: Ne razmišljamo o "igricama" Zrinjskog, gledamo samo sebe

Borac oslabljen, bez Vukovića u Mostaru: Ne razmišljamo o "igricama" Zrinjskog, gledamo samo sebe

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Banjalučki Borac, u velikom derbiju 12. kola Premijer lige BiH, gostovaće u ponedjeljak Zrinjskom (18.00).

Miloš Jojić Vinko Marinović Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Talentovani fudbaler Borca David Vukovićpovrijeđen je u prošlom kolu i propustiće derbi sa Zrinjskim u Mostaru, koji je na programu u ponedjeljak od 18 časova.

To je na današnjoj konferenciji za medije potvrdio Vinko Marinović, koji neće moći da računa na odranije povrijeđene Nikolu Terzića i Juriha Karolinu, dok problema ima i David Čavić čiji nastup je pod upitnikom.

"Vuković će nam sigurno nedostajati, Čavić je pod upitnikom, tako da imamo kadrovskih problema. Ipak, imamo dobar roster i nadamo se da će oni koji dobiju priliku protiv Zrinjskog dati maksimum."

Trener Borca ističe da su očekivanja od najzanimljivijeg meča 12. kola Premijer lige BiH velika.

"Prvu ovosezonsku utakmicu sa Zrinjskim igramo kao gosti, ali imamo ambicije da ostvarimo pozitivan rezultat. Zrinjski je dobra ekipa, sa dosta iskustva i kvaliteta, a na nama je da budemo fokusirani od prve do posljednje minute, sa maksimalnom disciplinom i u fazi odbrane i u napadu. Znamo da je Zrinjski ima najbolju defanzivu u ligi, nisu primili mnogo golova, tako da će nam trebati dobra koncentracija da prilike koje stvorimo i iskoristimo. Takođe, u napadu znaju svaku grešku da kazne i iskoriste", rekao je Marinović.

Ne razmišljamo o "igricama" Zrinjskog

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Uoči derbija bilo je određenih "igrica" i "otrovnih strelica" upućenih ka Borcu od strane trenera Zrinjskog Igora Štimca, ali prema Marinovićem riječima, to ih uopšte ne dotiče.

Pročitajte i ovo

"Uopšte ne razmišljamo o tome. Gledamo sebe, radimo i pripremamo se za ovaj meč, a uskoro nas očekuje i drugi sa Zrinjskim. Tu je i utakmica u Sarajevu, pa kup u međuvremenu, tako da je pred nama mnogo obaveza i svi smo samo maksimalno koncentrisani samo na teren."

Odigrao je Zrinjski hrabro u Majncu, ali je od bundesligaša poražen minimalnim rezultatom u Konferencijskoj ligi. Nema sumnje da je Marinović tu mogao dodatno da skautira narednog rivala.

"Odigrali su dobru utakmicu, onoliko koliko su mogli s obzirom da su igrali sa igračem manje. Dali su maksimum. Imaju širok igrački kadar, tako da protiv nas očekujem i neke igrače koji sinoć nisu igrali", poručio je Marinović.

Potpisao bih...

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Miloš Jojić prije dva mjeseca stigao je u Borac, a kako je naglasio, nigdje ranije u karijeri nije imao tako dobru atmosferu kao što je to slučaj u svlačionici "crveno-plavih".

"Od prvog dana osjećam se kao kod kuće. Momci su me lijepo prihvatili, svlačionica je jako pozitivna, igrači koji su standardni i oni koji manje igraju funkcionišu jednako dobro i mogu slobodno da kažem da ovakvu atmosferu do sada nisam imao nigdje u klubovima gdje sam bio", istakao je napadač Borca.

Jojić je takođe gledao meč Zrinjskog u Njemačkoj, te se još jednom uvjerio da se radi o čvrstoj ekipi koja ne dozvoljava mnogo šansi.

"Pred nama je teško gostovanje. Zrinjski je na domaćem terenu možda blagi favorit, ali idemo da se borimo i pokažemo naš kvalitet. Nećemo odustajati od naših planova, našeg načina igre i vjerujem u pozitivan rezultat", rekao je Jojić, te dodao da mu nije bitno ko će postići gol, samo da Borac slavi.

"Sebe nikad nisam stavljao u prvi plan, ekipa mi je ispred svega. Sada bih potpisao da pobijedimo a da ne dam ili namjestim gol."

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

PREMIJER LIGA BIH - 12. KOLO:

Petak:

Sarajevo - Sloga (18.00)

Subota:

Rudar Prijedor - Željezničar (16.00)
Velež - Široki Brijeg (20.45)

Nedjelja:

Posušje - Radnik (15.30)

Ponedjeljak:

Zrinjski - Borac (18.00)



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Premijer liga BiH FK Borac HŠK Zrinjski Vinko Marinović Miloš Jojić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC