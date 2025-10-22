FSBIH: Veležu protiv Borca poništen čist pogodak, sudija Topuzović suspendovan!

Komitet za sudije i suđenje FSBIH objavio analizu sudijskih odluka u 11. kolu PLBIH i potvrdio da je Velež oštećen u duelu protiv Borca. Sudija ovog duela Elvedin Topuzović je suspendovan do daljnjeg.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Fudbalski savez BIH prema ustaljenoj praksi objavio je analizu sudijskih odluka na utakmicama 11. Kola Premijer lige BIH.

Proteklog vikenda bilo je dosta spornih situacija na više utakmica, a jedna od njih je odluka sudije Elvedina Topuzovića da poništi gol Veležu na utakmici protiv Borca, zbog navodnog prekršaja.

Komitet sa sudije i suđenje FSBIH zaključio je da je Topuzović pogriješio i da prekršaja nije bilo, te da sudija nije smio da prekine akciju prije postizanja gola, čime je onemogućio da se VAR protokolom provjeri situacija i eventualno ispravi odluka glavnog sudije. Odlukom FSBIH Topuzović je suspendovan do daljnjeg.

Najviše analiziranih situacija, čak pet, desilo se na utakmici Radnika i Sarajeva, ali je zaključeno da su u svih pet slučačeva sudijske odluke bile ispravne.

Prenosimo kompletnu analizu sudijskih odluka:

"FK Borac – FK Velež

U 43. minuti susreta sudac, dobro pozicioniran i s dobrim pregledom situacije, prati dešavanja nakon prekida te poništava postignuti pogodak zbog navodnog prekršaja napadača nad gostujućim odbrambenim igračem. Međutim, analizom situacije utvrđeno je da prekršaj nije počinjen i da nije bilo nikakvog nesportskog ponašanja od strane napadača. Sudac je prekinuo akciju prije postizanja pogotka, pa u skladu s VAR protokolom situacija nije mogla biti provjerena niti ispravljena. Radi se o očiglednoj grešci glavnog suca, koji je trebao sačekati završetak akcije prije donošenja odluke. Međutim, imajući u vidu ozbiljnost navoda koji su se pojavili, kao i potrebu očuvanja integriteta suđenja i povjerenja javnosti u rad Komiteta, donosi se odluka da se glavni sudac Elvedin Topuzović privremeno suspenduje do daljnjeg, odnosno do okončanja interne analize i utvrđivanja svih relevantnih činjenica.

FK Radnik - FK Sarajevo

U 30. minuti susreta igrač s brojem 28 pravi pokret rukom prema lopti te ostvaruje kontakt ruka–lopta, čime svjesno usmjerava loptu prema golu. Nakon tog dodira, njegov saigrač dolazi do lopte i postiže pogodak. Smatramo da je navedeni kontakt između lopte i ruke bilo vrlo teško uočiti iz perspektive glavnog sudije i asistenta, imajući u vidu njihov položaj u trenutku situacije. VAR intervencija je u ovom slučaju bila potpuno opravdana, te je nakon OFR (on-field review) sudija ispravno donio odluku o poništavanju postignutog pogotka ekipe gostiju.

U 45+1. minuti susreta asistent sudac, koji se nalazio u odličnoj poziciji, ispravno je procijenio situaciju i signalizirao ofsajd položaj. Riječ je o vrlo maloj razlici, ali odluka je bila tačna. Naknadnom VAR provjerom potvrđena je ispravna primjena VAR protokola, te je na kraju ispravno poništen pogodak domaćoj ekipi.

U 63. minuti situaciji koja nije predstavljala obećavajući napad za postizanje pogotka (SPA), dolazi do neopreznog prekršaja sa zemlje od strane igrača broj 8, koji potom pada, čime mu je onemogućen nastavak akcije. Smatramo da se nije radilo o nesportskom ponašanju odbrambenog igrača s brojem 16, odnosno o očiglednom nepoštovanju protivnika, koje bi trebalo biti sankcionisano drugom opomenom za igrača s brojem 16. Sudija susreta je u ovom trenutku isto tako i procijenio da situacija nije imala dovoljno elemenata i intenziteta za dodjelu drugog žutog kartona, te da se ne radi o očiglednoj situaciji. Uzimajući u obzir sve okolnosti i raspored igrača, može se zaključiti da je sudija ispravno postupio, nije svaki namjerni prekršaj kažnjiv disciplinskom mjerom.

U 64. minuti susreta sudija dosuđuje prekršaj u napadu. Iako je bio dobro pozicioniran, sudija nije imao dobar ugao gledanja na situaciju jer se između njega i mjesta događaja nalazilo nekoliko igrača, što je ograničilo njegovu vidljivost. Dosudio je prekršaj za odbranu, međutim, pregledom situacije putem OFR-a utvrđeno je da je odbrambeni igrač s brojem 11 načinio prekršaj nad napadačem s brojem 29. Nakon intervencije VAR-a donesena je ispravna konačna odluka – kazneni udarac (KU) za domaću ekipu.

U 82. minuti susreta igrači gostujuće ekipe signalizirali su moguće igranje rukom domaćeg igrača. Međutim, na dostupnim snimcima nije moguće jasno utvrditi položaj ruke niti eventualni kontakt s loptom. Na osnovu dostupnog materijala, ne može se sa sigurnošću potvrditi da je došlo do evidentnog igranja rukom. Igrač u trenutku akcije ide na loptu glavom i tijelom, dok su mu ruke spuštene uz tijelo i u prirodnom položaju. Čak i ukoliko je došlo do kontakta, isti se vjerovatno dogodio nakon igranja lopte, te se u ovom slučaju ne smatra da je napravljena sudijska pogreška.



NK Široki Brijeg - FK Rudar Prijedor

U 5. minuti susreta došlo je do fizičkog kontakta unutar kaznenog prostora domaće ekipe između napadača gostujućeg tima i odbrambenog igrača domaćih. Glavni sudija je bio dobro pozicioniran, pratio situaciju iz neposredne blizine i nije poduzeo disciplinsku mjeru, već je ispravno dosudio udarac iz ugla za gostujuću ekipu. Na snimku je jasno vidljivo da je došlo do blagog i dozvoljenog kontakta između dva igrača u borbi za loptu i poziciju, bez elemenata prekršaja. Ispravna odluka sudije.



FK Sloga – HŠK Zrinjski

U 40. minuti susreta, nakon starta igrača s brojem 28 iz ekipe FK Sloga nad protivničkim igračem HŠK Zrinjski, glavni sudija je dosudio prekršaj i izrekao opomenu (žuti karton) počiniocu prekršaja. Nakon toga, sudija je bio pozvan na OFR pregled (on-field review), ali je, nakon ponovnog sagledavanja situacije, ostao pri svojoj prvobitnoj odluci.

Uzimajući u obzir važeće kriterije i interpretacije UEFA-e, može se zaključiti da se radilo o nedozvoljeno oštrom startu, ali na granici za isključenje. Igrač je u trenutku intervencije prvo došao do lopte, a zatim došlo do kontakta s protivnikom, i to u zaštićenom dijelu noge, nakon čega se igra nesmetano nastavila. S obzirom na sve okolnosti i procjenu intenziteta starta, odluka sudije da izrekne žuti karton može se podržati kao ispravna.



FK Željezničar - FK Posušje

U 11. minuti susreta, sudac dopušta nastavak igre smatrajući da nije bilo dovoljnog intenziteta za prekršaj. Međutim, uzimajući u obzir sve elemente situacije, jasno je da je sudac napravio propust, jer je morao dosuditi očigledan prekršaj u korist gostujuće ekipe. U navedenoj situaciji odbrambeni igrač je spriječio protivnika u očiglednoj prilici za postizanje pogotka (DOGSO), te je sudac trebao dosuditi prekršaj i isključiti odbrambenog igrača (crveni karton).

Komitet za sudije i suđenje nastavit će djelovati u skladu s propisima i principima transparentnosti, odgovornosti i profesionalnosti, s ciljem zaštite ugleda sudijske organizacije i samog takmičenja", navodi se u analizi koju je objavio FSBIH.