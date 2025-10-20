Sudijske greške u korist i na štetu Borca u ovoj sezoni Premijer lige BiH (VIDEO)

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine dosad je konstatovao da su greške sudija jednom oštetile i jednom "pogurale" banjalučki Borac u aktuelnoj sezoni Premijer lige BiH.

Vladimir Šutvić

Borac je sinoć na Gradskom stadionu pobijedio Velež (1:0) pogotkom Luke Juričića u 87. minutu nakon kojeg su se Banjalučani učvrstili na liderskoj poziciji na tabeli poslije 11. kola.

Osim trijumfa i vrijedna tri boda, utakmicu u Banjaluci obilježio je i poništeni gol Nermina Haskića u 44. minutu.

Odluka arbitra iz Tuzle Elvedina Topuzovića da poništi taj pogodak bila je u najmanju ruku sporna s obzirom da je dosudio prekršaj zbog "sudara" dvojice igrača Borca - Siniše Saničanina i Harisa Berbića.

Pogledajte na 3':10''

Brojni mediji su pobjedu izabranika Vinka Marinovića zbog ove sudijske greške nazvali nezasluženom, a u iščekivanju analize Komiteta za sudije i suđenje FS BiH, donosimo pregled dosadašnjih grešaka arbitara u korist i na štetu Borca.

Trenutni rezultat - 1:1.

Greška u korist banjalučke ekipe dogodila se u Prijedoru u okviru prošlog 10. kola, kada je dosuđen jedanaesterac, a koji su u Komitetu za sudije i suđenje okarakterisali nepostojećim.

"U 45. minutu susreta sudija je bio dobro postavljen i pratio tok akcije, ali iz njegovog ugla nije mogao jasno vidjeti eventualno igranje rukom domaćeg odbrambenog igrača s brojem 23 u vlastitom kaznenom prostoru. Nakon VAR intervencije, izvršio je pregled situacije i dosudio kazneni udarac za gostujuću ekipu. Ipak, smatramo da su i glavni sudija i VAR sudija u ovoj situaciji donijeli pogrešnu odluku, budući da je jasno vidljivo da lopta pogađa domaćeg odbrambenog igrača u predjelu lijeve strane stomaka, a ne u ruku. Iako na osnovu pojedinih snimaka djeluje kao da postoji igranje rukom (centralna i ofsajd kamera) sudije ipak moraju biti fokusirane na ugao kamere koja jasno određuje situaciju", saopšteno je tada iz FS BiH.

Drugi slučaj, prema izvještajima Komiteta, desio se u drugom kolu, ali ovoga puta na štetu crveno-plavih i to upravo na meču protiv Veleža (1:1). Strijelac izjednačujućeg gola za "rođene" Aldin Mešić ranije je trebao da bude isključen nakon oštrog prekršaja, koji je pregledan i u VAR sobi.

"U 28. minutu utakmice, sudija (Ermin Sivac iz Zenice, prim.aut) dosuđuje direktan slobodan udarac za gostujuću ekipu zbog prekršaja domaćeg igrača broj 28, ali bez izricanja disciplinske mjere. Iako je bio dobro postavljen, sudija nije prepoznao da se radi o grubom prekršaju - gaženju po nezaštićenom dijelu potkoljenice protivničkog igrača. VAR soba se uključuje i brzo procjenjuje situaciju, ali ocjenjuje da nema osnove za disciplinsku sankciju. Ipak, sudija, VAR i AVAR sudije propuštaju ispravno disciplinski sankcionisati igrača broj 28 zbog grubog starta s velikim rizikom od povrede protivničkog igrača", naveli su u tadašnjoj analizi suđenja.

