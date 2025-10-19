Derbi 11. kola igra se u Banjaluci, gdje Borac dočekuje Velež.

Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić

Ove nedjelje biće zatvoreno 11. premijerligaško kolo, a jedna od dvije posljednje utakmice ove runde igraće se na banjalučkom Gradskom stadionu.

Borac će sa početkom u 17.30 časova odmjeriti snage sa Veležom i biti u prilici da se učvrsti na prvom mjestu pred derbi polusezone protiv Zrinjskog u Mostaru, koji se igra sljedećeg vikenda.

