logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veliki peh za Borac: Teška povreda Vukovića pred derbi sa Zrinjskim?!

Veliki peh za Borac: Teška povreda Vukovića pred derbi sa Zrinjskim?!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Krilni napadač Borca morao da napusti teren zbog povrede.

David Vuković povrijedio ruku na utakmici Borac Velež Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Banjalučki Borac igra utakmicu 11. kola Premijer lige BiH protiv Veleža, a duel na Gradskom stadionu nije završio krilni igrač Borca David Vuković.

Mladi fudbaler crveno-plavih poslije sat vremena igre napustio je teren zbog povrede, pa je morao da uđe Saandi Ogrinec.

Vuković je tokom jednog duela pao na ruku, nakon čega je ostao na travi. Fudbaleri Veleža odmah su izbacili loptu, a igrači Borca požurivali medicinsku ekipu da što prije uđe na teren.

Nakon kraćeg ukazivanja pomoći pokazano je odmah da je potrebna izmjena, a Vuković je napustio teren sa bolnim izrazom lica pridržavajući lijevom rukom povrijeđenu desnu. Potom se odmah sa doktorom uputio ka svlačionici i ostaje da se vidi da li je riječ o lomu ili ipak lakšoj povredi.

Odustvo Vukovića bio bi veliki peh za Borac kojeg već u narednom kolu očekuje derbi protiv Zrinjskog i biće to borba za prvo mjesto na tabeli.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac FK Velež fudbal David Vuković Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC