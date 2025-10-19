Veliki peh za Borac: Teška povreda Vukovića pred derbi sa Zrinjskim?!

Krilni napadač Borca morao da napusti teren zbog povrede.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Banjalučki Borac igra utakmicu 11. kola Premijer lige BiH protiv Veleža, a duel na Gradskom stadionu nije završio krilni igrač Borca David Vuković.

Mladi fudbaler crveno-plavih poslije sat vremena igre napustio je teren zbog povrede, pa je morao da uđe Saandi Ogrinec.

Vuković je tokom jednog duela pao na ruku, nakon čega je ostao na travi. Fudbaleri Veleža odmah su izbacili loptu, a igrači Borca požurivali medicinsku ekipu da što prije uđe na teren.

Nakon kraćeg ukazivanja pomoći pokazano je odmah da je potrebna izmjena, a Vuković je napustio teren sa bolnim izrazom lica pridržavajući lijevom rukom povrijeđenu desnu. Potom se odmah sa doktorom uputio ka svlačionici i ostaje da se vidi da li je riječ o lomu ili ipak lakšoj povredi.

Odustvo Vukovića bio bi veliki peh za Borac kojeg već u narednom kolu očekuje derbi protiv Zrinjskog i biće to borba za prvo mjesto na tabeli.

