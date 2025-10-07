logo
Određen novi termin velikog derbija: Evo kad se sastaju Borac i Zrinjski!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Takmičarska komisija FS BiH donijela je odluku o zaostalom meču 3. kola.

Kad se igra utakmica Borac Zrinjski Izvor: Mondo/Slaven Petković

Zaostala derbi utakmica trećeg kola Premijer lige BiH između Borca i Zrinjskog igraće se12. novembra, saopštio je FS BiH.

U prostorijama bh. kuće fudbala ovog utorka je održana sjednica Takmičarske komisije FS BiH, na kojoj je donesena odluka da se ovaj susret odigra na pomenuti datum.

Dva glavna pretendenta na titulu trebalo je prvo da se sastanu 10. avgusta, ali je taj susret prolongiran zbog obaveza mostarskog kluba na evropskoj sceni. Potom je za novi datum određen 15. oktobar, ali je dogovorom dva kluba i taj susret prolongiran.

Satnica će, istaknuto je iz Saveza, biti naknadno određena uz saglasnost nosioca TV prava.

(mondo.ba)

