Određen novi termin velikog derbija: Evo kad se sastaju Borac i Zrinjski!

Takmičarska komisija FS BiH donijela je odluku o zaostalom meču 3. kola.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Zaostala derbi utakmica trećeg kola Premijer lige BiH između Borca i Zrinjskog igraće se12. novembra, saopštio je FS BiH.

U prostorijama bh. kuće fudbala ovog utorka je održana sjednica Takmičarske komisije FS BiH, na kojoj je donesena odluka da se ovaj susret odigra na pomenuti datum.

Dva glavna pretendenta na titulu trebalo je prvo da se sastanu 10. avgusta, ali je taj susret prolongiran zbog obaveza mostarskog kluba na evropskoj sceni. Potom je za novi datum određen 15. oktobar, ali je dogovorom dva kluba i taj susret prolongiran.

Satnica će, istaknuto je iz Saveza, biti naknadno određena uz saglasnost nosioca TV prava.

