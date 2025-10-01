logo
Poznat termin derbija Borca i Zrinjskog u Banjaluci!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Evo kada će biti odigrana zaostala utakmica crveno-plavih i mostarskih "plamića".

Borac Zrinjski 15. oktobra u Banjaluci Izvor: FK Borac zvanični sajt

Zaostala utakmica trećeg kola Premijer lige Bosne i Hercegovine između Borca i Zrinjskog biće odigrana 15. oktobra u Banjaluci, a duel će početi u 18.45 sati.

Radi se o pravom derbiju bh. prvenstva, jer se obje ekipe i ove sezone nalaze u samom vrhu tabele. Borac trenutno zauzima prvo mjesto sa 19 osvojenih bodova, dok je Zrinjski treći sa dva boda manje.

Podsjetimo, ovaj meč je ranije odgođen zbog obaveza mostarskog tima u evropskim takmičenjima.

Oba rivala će ovog vikenda igrati susrete 10. kola u kojem će Borac u nedjelju gostovati kod Rudara u Prijedoru, dok će Zrinjski u ponedjeljak na noge Sarajevu.

Prethodno će "plemići" sutra (četvrtak) odigrati utakmicu u Konferencijskoj ligi protiv Linkolna na stadionu "Pod Bijelim brijegom" (18.45).

(MONDO)

