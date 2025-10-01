logo
"Dobro došli nazad u Mostar": Pogledajte sjajan video kojim u Zrinjskom dočekuju Konferencijsku ligu (VIDEO)

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Mostarci u četvrtak igraju prvi domaći meč u Konferencijskoj ligi - rival je gibraltarski Linkoln Red Imps (18.45).

Stari most, Mostar Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Drugi put u istoriji Zrinjski se plasirao u Konferencijsku ligu, a Mostarci će prvi meč u novoj sezoni odigrati na stadionu "Pod Bijelim brijegom" protiv gibraltarskog Linkoln Red Impsa. Duel je zakazan za 18.45.

Uoči ovog susreta, u Zrinjskom su napravili sjajan promo-video, kojim su poželjeli dobrodošlicu u Mostar. "Konferencijska ligo, dobro došla nazad u Mostar", poručili su "plemići".

Pogledajte:

Podsjetimo, aktuelni šampion BiH evropski put počeo je u kvalifikacijama za Ligu šampiona, gdje je u prvom kolu eliminisao Virtus iz San Marina, da bi zatim u drugom kolu ispao od Slovana iz Bratislave.

Mostarci su potom imali priliku da se plasiraju u Ligu Evrope, izbacili su u trećem kolu Breidablik sa Islanda, ali je holandski Utreht ipak bio prejak na posljednjoj stepenici, pa su Mostarci eliminacijom u plej-ofu Lige Evrope stigli do ligaške faze Konferencijske lige.

Prvi put Zrinjski je u Konferencijskoj ligi zaigrao u sezoni 2023/24, tada po starom formatu. Mostarci su u grupnoj fazi odigrali šest mečeva protiv AZ Alkmara, Aston vile i varšavske Legije, na kojima su zabilježili jednu pobjedu (AZ 4:3), remi (1:1 protiv Aston Vile) i četiri poraza (Legija 1:2, 0:2), AZ (0:1) i Aston vila (0:1).

Tagovi

HŠK Zrinjski Konferencijska liga Mostar

