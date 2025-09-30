UEFA odredila sudije za meč Zrinjski – Linkoln u Mostaru

Zrinjski u četvrtak od 18:45 dočekuje Lincoln Red Imps na stadionu Pod Bijelim brijegom u prvom kolu Konferencijske lige. Glavni sudija biće Norvežanin Sigurd Kringstad.
UEFA je odredila sudijsku ekipu za duel prvog kola Konferencijske lige između Zrinjskog i Linkoln Red Impsa, koji će se igrati u Mostaru na stadionu "Pod Bijelim brijegom".
Glavni arbitar biće Norvežanin Sigurd Kringstad, 37-godišnjak koji sve češće dobija priliku na međunarodnoj sceni. Njegovi asistenti biće Runar Langseth i Ole Andreas Skogsrud Haukasen, dok će ulogu četvrtog sudije obavljati Daniel Higraf. U VAR sobi sjediće Kristofer Hagenes i Marius Lien.
Mostarski tim u četvrtak od 18:45 časova otvara novu evropsku sezonu protiv prvaka Gibraltara.
Kompletan raspored utakmica:
- 1. kolo: Zrinjski - Linkoln (2. oktobar, 18.45) - Mostar
- 2. kolo: Majnc - Zrinjski (23. oktobar, 21.00) - Majnc
- 3. kolo: Dinamo Kijev - Zrinjski (6. novembar, 21.00) - Lublin
- 4. kolo: Zrinjski - Heken (27. novembar, 18.45) - Mostar
- 5. kolo: Rakov - Zrinjski (11. decembar, 21.00) - Sosnovjec
- 6. kolo: Zrinjski - Rapid (18. decembar, 21.00) - Mostar