UEFA odredila sudije za meč Zrinjski – Linkoln u Mostaru

Autor Haris Krhalić
Zrinjski u četvrtak od 18:45 dočekuje Lincoln Red Imps na stadionu Pod Bijelim brijegom u prvom kolu Konferencijske lige. Glavni sudija biće Norvežanin Sigurd Kringstad.

HŠK Zrinjski Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

UEFA je odredila sudijsku ekipu za duel prvog kola Konferencijske lige između Zrinjskog i Linkoln Red Impsa, koji će se igrati u Mostaru na stadionu "Pod Bijelim brijegom".

Glavni arbitar biće Norvežanin Sigurd Kringstad, 37-godišnjak koji sve češće dobija priliku na međunarodnoj sceni. Njegovi asistenti biće Runar Langseth i Ole Andreas Skogsrud Haukasen, dok će ulogu četvrtog sudije obavljati Daniel Higraf. U VAR sobi sjediće Kristofer Hagenes i Marius Lien.

Mostarski tim u četvrtak od 18:45 časova otvara novu evropsku sezonu protiv prvaka Gibraltara. 

Kompletan raspored utakmica:

  • 1. kolo: Zrinjski - Linkoln (2. oktobar, 18.45) - Mostar
  • 2. kolo: Majnc - Zrinjski (23. oktobar, 21.00) - Majnc
  • 3. kolo: Dinamo Kijev - Zrinjski (6. novembar, 21.00) - Lublin
  • 4. kolo: Zrinjski - Heken (27. novembar, 18.45) - Mostar
  • 5. kolo: Rakov - Zrinjski (11. decembar, 21.00) - Sosnovjec
  • 6. kolo: Zrinjski - Rapid (18. decembar, 21.00) - Mostar

