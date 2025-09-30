UEFA odredila sudije za meč Zrinjski – Linkoln u Mostaru

Zrinjski u četvrtak od 18:45 dočekuje Lincoln Red Imps na stadionu Pod Bijelim brijegom u prvom kolu Konferencijske lige. Glavni sudija biće Norvežanin Sigurd Kringstad.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

UEFA je odredila sudijsku ekipu za duel prvog kola Konferencijske lige između Zrinjskog i Linkoln Red Impsa, koji će se igrati u Mostaru na stadionu "Pod Bijelim brijegom".

Glavni arbitar biće Norvežanin Sigurd Kringstad, 37-godišnjak koji sve češće dobija priliku na međunarodnoj sceni. Njegovi asistenti biće Runar Langseth i Ole Andreas Skogsrud Haukasen, dok će ulogu četvrtog sudije obavljati Daniel Higraf. U VAR sobi sjediće Kristofer Hagenes i Marius Lien.

Mostarski tim u četvrtak od 18:45 časova otvara novu evropsku sezonu protiv prvaka Gibraltara.

