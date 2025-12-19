Najveći srpski transfer uzdrmao Ligu šampiona: "On je najbolji na svijetu, ovo je ogroman korak za klub"

Sigurno je da će narednog ljeta najveći transfer među srpskim rukometašima biti prelazak Dejana Milosavljeva iz Fihsea u Kjelce.

Izvor: EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Konačno je i zvanično, Dejan Milosavljev će od naredne godine biti golman Kjelcea. Čuvar mreže selekcije Srbije nosiće dres poljskog velikana gdje će ga trenirati Talant Dušebajev, a potpisao je ugovor do ljeta 2030. godine.

U prethodnoj sezoni Milosavljev je sa Fihseom donio prvu titulu šampiona Njemačke u Berlin, a zatim je igrao i finale Lige šampiona. Za razliku od sezone u Vardaru u Berlinu nije osvojio pehar pošto je Magdeburg bio bolji u borbi za pehar. Pred januarsko Evropsko prvenstvo koje srpski tim igra u "grupi smrti" konačno je ozvaničen njegov prelazak u Poljsku o kome se dugo pričalo.

"Dolazak u Kjelce za mene je ogroman izazov, ali i čast. To je klub bogate istorije, velikih ambicija i tradicije u evropskom rukometu. Od prvog razgovora sa čelnicima kluba osjećao sam da imamo zajedničku viziju i ciljeve, što je učinilo odluku lakšom. Navijači iz Kjelcea poznati su po lojalnosti i energiji prema igračima. Njihova podrška daje ekipi veliku snagu i važan je dio identiteta kluba. Jedva čekam da osetim tu atmosferu. Poslije dugog i sportski uspješnog perioda u Berlinu, osjećam da je pravi trenutak da napravim korak naprijed u karijeri. Fichse Berlin mi je vjerovao, pružio stabilnost i mogućnost razvoja kao igraču i kao čovjeku. Zahvalan sam klubu, saigračima i svima u Berlinu sa kojima sam sarađivao i postizao uspjehe. Hvala mojim menadžerima na profesionalnom vođenju kroz čitav proces transfera. Hvala rukovodstvu Kjelcea na otvorenosti, kao i na transparentnim i fer pregovorima. Rad sa trenerom Talantom Dušebajevim moja je posebna motivacija. Njegovo taktičko znanje i pobjednički mentalitet poznati su širom rukometnog svijeta. Vjerujem da će tim pod njegovim vođstvom napraviti još jedan korak u razvoju. U Kjelce dolazim sa jasnim ambicijama — želim da budem važan dio ekipe, da donesem iskustvo i želju za pobjedom, kako bismo zajedno napali sve trofeje u Poljskoj i Evropi. Siguran sam da ćemo, uz kvalitetan tim i stručni štab, i uz podršku navijača, moći da ostvarimo velike stvari", rekao je Dejan Milosavljev.

Šta su rekli iz kluba?

"Finalizacija transfera Dejana Milosavljeva, najboljeg golmana na svijetu, uspjeh je cijelog okruženja Kjelce i ogroman sportski korak za klub. To je rezultat povjerenja i podrške naših sponzora, angažovanja vlasnika kluba i svakodnevnog rada ljudi koji grade ovaj klub", rekao je Pavel Papaj, vršilac dužnosti predsjednika Kjelcea.

