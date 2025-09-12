Gidsel sa Srbima krenuo jako u Ligi šampiona: Hoće da uzmu najveći trofej i da se oproste

Kada na kraju sezone Dejan Milosavljev bude prelazio u Kjelce želi da to uradi kao prvak Evrope. Dobro je krenulo za njega i Fuhse.

Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Odigrano je kompletno prvo kolo Lige šampiona u rukometu. Nakon što smo vidjeli veliku pobjedu Pelistera nad Zagrebom na startu Dejan Milosavljev i Mijajlo Marsenić su u strašnom meču započeli trijumfom.

Fihse je savladao Nant 40:34, a opet je fenomenalan bio Matijas Gidsel sa 10 golova Tim Frajhoder je dao 7, Av Tejgum 6, a Marsenić je stao na 4. Dejan Milosavljev nije bio u formi i upisao je samo dvije odbrane. Kod Nanta Valero Rivera je dao 7 golova, a Ivan Pešić upisao 11 odbrana,

Kjelce je bez problema savladalo Kolštad 38:27, a prijatelj Luke Dončića Aleks Vlah je vodio sa 7 golova. Blistao je slovenački golman Klemen Ferlin sa 15 odbrana.

Visla je u gostima iznenadila Pik Seged 34:33. Ključni igrač bio je Melvin Ričardson sa čak 13 golova, dok je sa druge strane Mario Šoštarić dao 9, a Imanol Garsiandija 7.

Barselona je na svom terenu savladala GOG 37:32. Najefikasniji su bili Fernandez sa 6, Karlsbogard i Fabregas sa po 5 golova. Petar Cikuša je dao 3, a Đorđe Cikuša 1 gol.