Povrijedio se Kilijan Mbape: Katastrofa za Real Madrid, na Superkup mora bez najboljeg

Jedan od najboljih fudblera Real Marida Kilijan Mbape doživio je povredu.

Izvor: Profimedia/Ricardo Larreina / imago sportfotodienst

Francuski reprezentativac Kilijan Mbape se povredio i već je poznato da će pauzirati tri nedjelje. Jedan od najboljih igrača Real Madrida povrijedio je koljeno, a vijesti je potvrdio i klub iz Španije.

Zbog povrede koljena koja će ga odvojiti od terena, Mbape će propustiti nekoliko važnih mečeva, neće ga biti na završnici Superkupa Španije koji će na programu biti od 7. do 11 januara u Saudijskoj Arabiji. Real Madrid će 8. januara igrati protiv Atletika, gradskog rivala.

Poznati su i učesnici drugog polufinala, pošto će snage odmeriti Barselona i Atletik Bilbao. Prema tome, Francuz će propustiti borbu za trofej, a s obzirom na to da je Real u dobrom ritmu u posljednjih nekoliko mečeva, izostanak Mbapea biće veliki problem. Naročito bi trebalo uzeti u obzir da je "kraljevski klub" pobijedio u posljednja tri susreta, a na svakom od mečeva Mbape je postigao makar po gol.

Bivši igrač Pari Sen Žermena nije propustio nijedan meč u novoj sezoni za Real Madrid. Statistika koju bilježi je vrijedna pomena, odigrao je 24 utakmica i postigao 29 golova.