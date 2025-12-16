logo
Mbape pobijedio PSŽ na sudu: Drama napokon dobila epilog, evo koliko će klub morati da plati

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Reprezentativac Francuske Kilijan Mbape pobijedio je u sporu protiv bivšeg kluba

PSŽ mora da plati Mbapeu 61 milion evra Izvor: Lionel BONAVENTURE / AFP / Profimedia

Fudbaler Real Madrida Kilijan Mbape (26) riješio je da, nakon što ga je bivši klub tužio, uzvrati istom mjerom. Čini se da je donio dobru odluku, pošto je presuda donijeta u korist Francuza, a Pari Sen Žermen će sada morati da plati 61 milion evra.

Embape je nosio dres francuskog kluba od 2018. do 2024, a potom je zaigrao u Real Madridu i tada je nastao opšti haos. PSŽ je tužio Francuza jer je napustio klub, a prethodno je obećao da to neće učiniti prije produžetka ugovora. Na konto toga, klub je potraživao od fudbalske zvijezde 180 miliona evra.

Francuz je odgovorio tužbom, njegov argument bio je pokvaren imidž, nakon što je promijenio klub. Preciznije, tvrdio je da je PSŽ silnim tužbama imao uticaj na njegovu reputaciju i zbog toga je tražio od kluba da mu isplati 240 miliona evra. "U pitanju je zaposleni koji se suočava sa lošim poslodavcem", rekla je njegova advokatica Delfin Verejde i dodala da "traži pravdu za sve druge igrače kojima su klubovi nanijeli štetu, ne samo za Kilijana."

Na kraju, sukobljene strane su se našle na pola puta tako što je Mbape pobijedio. Tačnije, sudija je donio odluku u korist Francuza, Pariski sud je stao na stranu Mbapea i naložio PSŽ da plati svom bivšem igraču 61 milion evra, prenio je RMC.

Tagovi

Kilijan Mbape PSŽ

