logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Real Madrid rastura tim zbog Kilijana Mbapea: Ista stvar kao u PSŽ-u, hoće da rastjera saigrače

Real Madrid rastura tim zbog Kilijana Mbapea: Ista stvar kao u PSŽ-u, hoće da rastjera saigrače

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Zbog Kilijana Mbapea će Real Madrid morati da se odrekne nosilaca igre iz sezona kada je osvajana Liga šampiona. Za sada planiraju da otjeraju Vinisijusa i Rodriga.

Real Madrid rastura tim zbog Kilijan Mbapea: Izvor: Isabel Infantes / PA Images / Profimedia

Real Madrid je riješio da mijenja tim iz korena. Ćabi Alonso je već doveo nekoliko ključnih pojačanja, ali kako navodi "Fišajes" sljedećeg ljeta će "kraljevski klub" prodati Vinisijusa i Rodriga. Dva Brazilca su bili ključni u prethodnim godinama, ali sada moraju da idu zbog Kilijana Mbapea. 

Već se nekoliko puta čulo kako je Vinisijus odbio sve dosadašnje prijedloge novog ugovora koje mu je Real nudio i kako je otvoren za prelazak u Saudijsku Arabiju za ogroman novac. 

Sada navodno Real Madrid želi da ga proda zajedno as Rodrigom za 350.000.000 evra, samo je pitanje ko je spreman da plati toliko novca, a uz to da da dvojcii Brazilaca nevjerovatne plate.

Real želi da taj novac reinvestira u igrače koji će se bolje uklopiti sa Mbapeom, a ovo nije ništa novo. I u Pari Sen Žermenu se žalio na saigrače Mbape, pa su na kraju bez njega osvojili Ligu šampiona...

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:17
Kilijan Mbape poruka na srpskom
Izvor: Instagram/Real Madrid
Izvor: Instagram/Real Madrid

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Kilijan Mbape fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC