PSŽ tužio Mbapea, on uzvratio tužbom: Potpuni haos zbog ukupno 420 miliona evra

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Kilijan Mbape tužio je PSŽ i traži 240 miliona evra, a klub je tužio njega i traži 180 miliona evra.

PSŽ tuži Mbapea a on njih Izvor: Alberto Gardin / imago sportfotodienst / Profimedia

Kilijan Mbape tužio je PSŽ, a klub iz Pariza uzvratio je tako što je tužio njega. Drama kao u španskim serijama. I jedni i drugi traže novac zbog prekršenih obećanja i načina na koji je jedan od najboljih francuskih fudbalera otišao u Real Madrid.

Tamošnji list "Le Parizijen" prenosi da PSŽ u tužbi traži 180 miliona evra zbog toga što je lagao, tačnije prekršio je obećanje da neće otići iz kluba bez produžetka ugovora. Nije to ispunio, već je otišao bez ikakvog obeštećenja.

Na tu tužbu Mbape je odgovorio - tužbom. Traži od Parižana da mu isplate 240 miliona evra za to što su mu pokvarili imidž. Prvo saslušanje o tome biće obavljeno upravo danas, 17. novembra.

"U pitanju je zaposleni koji se suočava sa lošim poslodavcem", rekla je njegova advokatica Delfin Verejde i dodala da "traži pravdu za sve druge igrače kojima su klubovi nanijeli štetu, ne samo za Kilijana".

