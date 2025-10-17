logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mbape dobio novi auto na poklon od Reala: Izabrao "zvijer" od 130.000 evra, ali postoji jedan problem

Mbape dobio novi auto na poklon od Reala: Izabrao "zvijer" od 130.000 evra, ali postoji jedan problem

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Kilijan Mbape dobio je novi automobil od Real Madrida, ali BMW neće moći da vozi jer nema vozačku dozvolu. Kola su dobili i njegovi saigrači.

Mbape dobio novi automobil a nema vozačku Izvor: Lionel BONAVENTURE / AFP / Profimedia

Fudbaleri Real Madrida dobili su automobile od sponzora za novu sezonu. Birali su koja će kola da voze, a među njima je bio i Kilijan Mbape koji je odabrao novi "BMW I7" sa tablicama na kojima piše "Mbape", ali postoji jedan veliki problem u svemu tome.

O čemu se tačno radi? Pa, Kilijan nema vozačku dozvolu još uvijek. I to znači da neće moći da vozi taj automobil. Da li će konačno da polaže za vozačku dozvolu ili će nastaviti sa praksom da ga drugi voze, ostaje da se vidi, ono što je jasno jeste da je dobio novi auto.

Vrijednost automobila je oko 130.000 evra i raste u zavisnosti od "paketa" i svih dodataka koji mogu da se nađu u automobilu. Takođe je zanimljivo da se radi o automobilu koji je potpuno električni.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Kilijan Mbape Real Madrid bmw

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC