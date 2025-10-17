Mbape dobio novi auto na poklon od Reala: Izabrao "zvijer" od 130.000 evra, ali postoji jedan problem

Kilijan Mbape dobio je novi automobil od Real Madrida, ali BMW neće moći da vozi jer nema vozačku dozvolu. Kola su dobili i njegovi saigrači.

Izvor: Lionel BONAVENTURE / AFP / Profimedia

Fudbaleri Real Madrida dobili su automobile od sponzora za novu sezonu. Birali su koja će kola da voze, a među njima je bio i Kilijan Mbape koji je odabrao novi "BMW I7" sa tablicama na kojima piše "Mbape", ali postoji jedan veliki problem u svemu tome.

O čemu se tačno radi? Pa, Kilijan nema vozačku dozvolu još uvijek. I to znači da neće moći da vozi taj automobil. Da li će konačno da polaže za vozačku dozvolu ili će nastaviti sa praksom da ga drugi voze, ostaje da se vidi, ono što je jasno jeste da je dobio novi auto.

Kylian Mbappé received his personalized BMW through the collaboration with Real Madrid.



Mbappé still does not hold a driver’s license.pic.twitter.com/ez8dATvTf7 — The Touchline | (@TouchlineX)October 16, 2025

Vrijednost automobila je oko 130.000 evra i raste u zavisnosti od "paketa" i svih dodataka koji mogu da se nađu u automobilu. Takođe je zanimljivo da se radi o automobilu koji je potpuno električni.