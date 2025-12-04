logo
Bio NBA Ol star, a Ameri nemaju pojma ko je: "Nisam mogao da ubijedim taksistu da nisam Mbape"

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Ajzea Tomas je morao da ubjeđuje taksistu da zapravo nije Kilijan Mbape. Kako nekih sličnosti između njih nema, ostaje pitanje kako se to desilo.

Amerikanci misle da je Ajzea Tomas kilijan Mbape Izvor: EPA/SERIO PEREZ/EFE/Adam Glanzman / Getty images / Profimedia

Dok nekadašnji NBA Ol Star Ajzea Tomas pokušava da nađe novi angažman u najjačoj ligi svijeta taksisti ga miješaju sa - Kilijanom Mbapeom! Ovaj 175 centimetara visoki plejmejker je podijelio tu anegdotu sa svojim pratiocima na tviteru.

"Vozač Ubera je večeras mislio da sam Mbape. Mislio je da lažem da nisam, morao je da me izgugla da bi se uvjerio", napisao je Ajzea Tomas. 

Ko je Ajzea Tomas?

Dok se nije pojavio Nikola Jokić smatrano je da je Ajzea Tomas čovjek koji je najviše odskočio u NBA u odnosu na to odakle je draftovan. Zbog svoje visine jedva je izabran i to kao 60. pik Sakramenta, a tu je ostao samo tri godine. Nakon godinu dana u Finiksu prešao je u Boston i eksplodirao.

Izvor: Profimedia

Od 2015. do 2017. bio je lider Bostona i dvostruki Ol Star, ali kasnije je mijenjao timove i nije se nigde ustalio. Igrao je za Klivlend, Lejkerse, Vašington, Pelikanse, Dalas, Finiks pa i sa Nikolom Jokićem u Nagetsima. Sada je u razvojnoj ligi, a posljednje mečeve NBA odigrao je 2024. godine.

Tagovi

Kilijan Mbape NBA liga

