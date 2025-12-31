Dao otkaz u hotelu i posvetio se pikadu: Džastin Hud napravio što niko nije u istoriji ovog sporta

Džastin Hud je napusti posao i posvetio se pikadu, sada napokon ima povod za slavlje.

Izvor: Shane Healey / imago sportfotodienst / Profimedia

Britanski pikadista Džastin Hud (32) nastavlja da piše jednu od najljepših sportskih priča na Svjetskom prvenstvu u pikadu. Čovjek koji je pre samo godinu dana napustio posao noćnog portira u hotelu i uložio kompletnu životnu ušteđevinu kako bi se oprobao u profesionalnim vodama, danas je među osam najboljih na svijetu.

Hud je plasmanom u četvrtfinale PDC Svjetskog prvenstva već obezbijedio najmanje 69.000 evra iz nagradnog fonda, čime je višestruko nadmašio sva prethodna očekivanja. Posebno impresivno izdanje imao je u osmini finala, gdje je ubedljivo savladao Džoša Roka sa 4:0, u meču koji je obilježio istorijski podvig. Hud je pogodio prvih 11 pokušaja na duplim izlazima, što do sada nije uspio nijedan igrač u istoriji svjetskih prvenstava.

Put ka velikoj sceni započeo je prošle godine, kada je dao otkaz u hotelu, preselio se u Milton Kinz i prijavio za kvalifikacije poznate kao "Q-School", gdje se izborio za profesionalni status. Njegov prvi nastup na najvećoj sceni brzo je prerastao u jedno od najvećih iznenađenja turnira.

Osim po rezultatima, Hud je postao prepoznatljiv i po svom neobičnom karakteru i energiji. Publiku osvaja vedrim ponašanjem, specifičnim gestovima i načinom na koji proslavlja pobjede - uz osmijeh, isplažen jezik i energične pokrete koji su postali njegov zaštitni znak.