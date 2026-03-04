logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Matijas Lesor na korak od povratka: Poznat datum kad će na parket, ostaje još samo jedna sitnica

Matijas Lesor na korak od povratka: Poznat datum kad će na parket, ostaje još samo jedna sitnica

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Francuski centar Matijas Lesor prolazi, nadamo se, posljednje faze priprema za povratak na teren

Matijas Lesor se oporavio od povrede Izvor: Giorgos Arapekos/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bivši košarkaš Partizana Matijas Lesor već duže vremena nije na terenu. Panatniakos je pokazao povjerenje u povratak na teren onog trenutka kad mu je Dimitris Janakopulos produžio ugovor, ali Francuz nikako da ponovo zaigra. Poslije teške povrede na terenu, našao se na Fajnal-foru u Abu Dabiju i od tada nije ponovo upisao minute.

Stvari idu dobrim tokom, pošto bivši igrač Partizana prolazi posljednje preglede kako bi se vratio na parket. A potencijalni meč u kojem bismo Lesora mogli da vidimo ponovo na parketu je 15. mart i susret Panatinaikosa i AEK-a.

Lesor je doživio prelom fibule lijeve noge, povreda je uznemirila čitavu javnost, pa je na račun bivšeg košarkaša Partizana stigao veliki broj poruka podrške. Potom je uspio da se vrati na teren u finišu sezone, ali Panatinaikos nije uspio da ponovi rezultat i ponovo postane šampion Evrolige, a čini se da je povreda Lesora umnogome uticala na ishod rezultata tima Ergina Atamana.

Ipak, očekivalo se da će u novoj sezoni biti onaj stari, no to se još nije dogodilo. Ipak, ima pomaka! Lesor je u januaru počeo da trenira individualno, a uskoro bi mogao da se vrati na parket, kako javlja novinar SDNA Sotiris Vetakis.

"Matijas Lesor, prema informacijama, iskoristio je slobodan dan i otputovao u Italiju kako bi obavio posljednju kontrolu i dobio dozvolu od holandskog hirurga Nika van Dajka (koji operiše i u Pizi)", stoji u objavi.

"Holandski profesor je utvrdio da je sve u redu sa povredom francuskog centra i sada se očekuje (moguće već večeras) da se priključi timskim treninzima, čime se u potpunosti potvrđuje prvobitna procjena Van Dajka. Prošle subote (28. februara) u emisiji 'Strong Side' smo otkrili da su u Panatinaikosu zaokružili 15. mart i meč Panatinaikos - AEK kao mogući datum povratka. Naravno, sve će zavisiti od reakcije Francuza na timske treninge i njegove fizičke spreme", navodi novinar.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Matijas Lesor KK Panatinaikos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC