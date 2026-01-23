logo
"Ko god vam to kaže, znajte da laže": Matijas Lesor je ljut kao ris poslije novih vijesti

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Matijas Lesor se izgleda još neko vrijeme neće vratiti na parket i igrati za Panatinaikos.

Matijas Lesor prestanite da lažete o meni Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Francuski košarkaš Matijas Lesor neće još na teren, a kada će - to ne zna niko. To je njegova direktna poruka nakon što su se u Grčkoj pojavile nove informacije o zdravstvenom stanju i koje su najavljivale da bi povratak mogao uskoro da uslijedi nakon duge pauze.

"Prestanite da lažete ove ljude, prestanite da privlačite pažnju zbog mog slučaja. Samo želim na miru da se oporavim i da se vratim košarci", napisao je Matijas Lesor koji je pobjesnio kao ris na Tviteru.


"Jednom za svagda zapamtite - svi koji vam govore kada ću se vratiti lažu. Ni jedan doktor, ni jedan trener, ni jedan trener, pa čak ni ja sam - ne može da vam da precizan datum mog povratka", dodao je francuski košarkaš koji je tako stavio tačku na sve spekulacije.

Prethodno je grčki portal "SDNA" prenio informaciju da oporavak ide po planu i da će Lesor početkom februara početi da trenira sa ostalim igračima Panatinaikosa, dok su se potom pojavile vijesti da je "prošao sve medicinske testove".

To očigledno nije tačno i niko ne može da tvrdi kada će se Lesor vratiti na teren.

Šta se desilo Lesoru?

Matijas Lesor je prvo polomio nogu 19. decembra 2024. godine, a onda se mimo očekivanja vratio na parket i zaigrao je na fajnal-foru sa Panatinaikosom na kome grčki tim nije uspio da odbrani titulu. Ipak, vrlo brzo poslije toga se opet povrijedio i nije igrao u finalu prvenstva Grčke, pa je propustio i Eurobasket sa Francuskom.

Ove sezone nije još igrao, a prethodne je prosječno bilježio 13 poena, 6,6 skokova i 1,6 asistencija po meču.

Tagovi

Matijas Lesor košarka

