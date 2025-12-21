Matijas Lesor se ne vraća? Ergin Ataman šokirao navijače

Francuski košarkaš praktično je van terena godinu dana.

Izvor: MN PRESS

Francuski centar Matijas Lesor nedavno je podvrgnut novoj operaciji kolena i prognoze za njegov povratak na teren nisu dobre. Najnovija izjava trenera Panatinaikosa Ergina Atamana nažalost ne uliva optimizam.

Atinski velikan od početka sezone kuburi sa povredama na centarskoj liniji, ali se u tim nedavno vratio Rašon Holms. Kakva je situacija sa Lesorom otkrio je usput Ataman i nema dobre vijesti za navijače.

"Svi timovi u Evroligi imaju tri centra. To je i nama potrebno, jer ako imate dva igrača na jednoj poziciji, a jedan je povrijeđen, onda imate problem. Farid je odličan igrač, ali ima 36 godina i potrošio je mnogo energije ove paklene nedjelje, tako da je umoran. To je normalno. Nije isto sa bekovima, koji mogu da štede energiju", rekao je Ataman i dodao:

"Centri moraju da troše energiju. Ove sezone smo vidjeli da postoji fizički umor. Nadam se da ćemo nastaviti sa istim sastavom. Situacija sa Lesorom je veliki znak pitanja jer nisam siguran da li će se vratiti da igra normalno ili ne. Niko ne zna. To je samo očekivanje", rekao Ataman.

Kakva je situacija sa Lesorom?

Nekadašnji košarkaš Partizana doživio je povredu prije godinu dana kada je polomio potkoljenicu. Oporavljao se sve do Fajnal-fora Evrolige kada je insistirao da se vrati na teren. Izgleda da je to bio rizičan potez, pošto je uslijedila nova duga pauza. Morao je da propusti Eurobasket, da bi nedavno bio podvrgnut novoj intervenciji i njegova košarkaška karijera je neizvjesna.

