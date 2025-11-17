logo
"Lesor? Moraće sam da odluči": Ataman govorio o povratku Francuza

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Ergin Ataman govorio je o situaciji u Panatinikosu.

Ergin Ataman o Lesoru Izvor: MN PRESS, Giorgos Arapekos/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Panatinaikos kao i mnogi evroligaški klubovi imaju bezbroj problema sa povredama. Tako Matijas Lesor već duže vremena ne može da pomogne Erginu Atamanu i prošlogodišnjem šampionu elitnog takmičenja. Zbog toga je selektor reprezentacije Turske govorio o zdravstvenom stanju u timu.

Panatinaikos je konkretno u Beogradu protiv Crvene zvezde bio osuđen na jednog centra, pošto su i Matijas Lesor i Omer Jurtseven i Rišon Holms bili van ekipe. Očekivanja u bila da će se Matijas Lesor uskoro vratiti na teren, ali prema posljednjim izvještajima Ergina Atamana situacija nije tako dobra. "Holms i Lesor sigurno neće biti spremni. Što se tiče Lesora, još nije jasno kako će se odvijati situacija, on će sam odlučiti šta da radi", rekao je Ataman.

Panatinikos dočekuje Dubai i to će biti prvi u nizu od tri utakmice u Evroligi na domaćem terenu. "Uradio je sve što je mogao i nastaviće da radi sve što treba. Optimisti smo da ćemo pronaći način da operacija bude urađena na kraju sezone, ako bude moguće... Ali, on će odlučiti. Zdravlje je na prvom mjestu", konstatovao je.

Kad je u pitanju Holm, Ataman je najavio da će on biti spreman poslije 2. decembra. "Holms neće biti spreman, vratiće se poslije reprezentativne pauze. Jurtsevena procijenjujemo iz dana u dan i moguće je da će biti spreman za utakmicu protiv Dubaija", objasnio je Ataman.

Dubai u 12. kolu Evrolige dočekuje Panatinaikos u meču koji je na programu u četvrtak (20. novembra) od 20.15 sati. Nakon toga tim Ergina Atamana dočekuje Partizan (25. novembar) , a onda i Valensiju (5. decembar).

