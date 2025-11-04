Lesor nije dobio odobrenje, ali dolazi u Beograd: Francuz ne želi da propusti spektakl pred Delijama

Centar Panatinaikosa Matijas Lesor biće u ulozi navijača na meču protiv Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Panatinaikosa gostuju ekipi Crvene zvezde u okviru 9. kola Evrolige, a trener Ergin Ataman ima velikih problema na visokim pozicijama. Moraće u Beograd bez klasične "petice", pošto je Omer Jurtseven doživio povredu i neće moći da pomogne svojim saigračima. Od ranije su na listi povrijeđenih Matijas Lesor i Rišon Holms, ali će Francuz doputovati u Srbiju sa ekipom, uprkos tome što nije dobio ljekarsko odobranje da igra.

On će ovog puta biti u ulozi navijača, a biće zanimljivo vidjeti kako će ga dočekati navijači Crvene zvezde. Očekuje se da će Lesort pratiti Panatinaikos u Parizu i Madridu na naredne dvije gostujuće utakmice, ali još uvijek nije poznat datum njegovog povratka nakon teške povrede.

Rizikovao je nekadašnji igrač Partizana u finišu prošle sezone kada je zaigrao na Fajnal-foru, ali je samo pogoršao situaciju sa povredom potkolenice koju je doživio u decembru prošle godine.

Situacija u taboru Zvezde

Trener Saša Obradović i dalje ne može da računa na Devontea Grejema i Džordana Nvoru, dok su Kodi Miler-Mekintajer i Čima Moneke spremni iako nisu igrali u prošlom meču sa Spartakom.

Strateg crveno-bijelih je istakao da mu se ne sviđa previše što u Panatinaikosu imaju problema sa povredama centara jer to znači da će trener Ataman morati da se prilagodi i da mnogo toga mijenja u toku same utakmice, pa tako Zvezdu čeka borba sa bržim timom, pa je zato teško i pripremiti se za takvu utakmicu.

"Najviše volim da igramo protiv ekipe koja ima rep i glavu", poručio je Obradović.