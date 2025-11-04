Nikola Kalinić o borbi u privatnom životu: "Viđam ćerku, ali ništa nije riješeno"

Nikola Kalinić je pred meč sa Panatinikosom govorio i o privatnim problemima

Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić

Nikola Kalinić predvodiće Crvenu zvezdu u novom pohodu na pobjedu u Evroligi. Crveno-bijeli u elitnom takmičenju od dolaska Saše Obradovića ne znaju za poraz, a prednost domaćeg terena u tome im pomaže. Još jednom će crveno-bijeli imati priliku da zaigraju pred svojim navijačima, a bivši reprezentativac Srbije govorio je o tome, o duelu protiv Panatinaikosa, ali i o privatnim problemima.

Najprije je Kalinić govorio o porodičnoj situaciji i svojoj ćerki, prije govoto mjesec dana javno je otkrio da dugo nije video mezimicu, sada je situacija drugačija: "Situacija je bolja, nije ništa riješeno, ali viđam ćerku. Ima tu još mnogo stvari, puno problema oko cijelog procesa, ali ne želim sada da pričam i da sklanjam fokus sa utakmice, a i da ne poremetim procese koji su u toku. Kad bude bilo vremena, detaljno ću ispričati, sad nije trenutak."

Pogledajte 00:41 Nikola Kalinic o situaciji sa cerkicom Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Kad je u pitanju duel koji je na programu u srijedu od 20 sati u Beogradskoj areni, Kalinić je rekao: "Lijepa šansa da se nastavi niz pobjeda u Evroligi. Želimo da igramo dobru košarku u Evroligi, izgubili smo prije dva dana od Spartaka u Subotici i želimo da popravimo utisak."

Crveno-bijeli u meč ulaze poslije bolnog poraza u Subotici. "Loše smo igrali posljednjih pet minuta, a dotad smo igrali dobru utakmicu. Možda nije loše da doživimo takav šamar, bilo je dosta izostanaka, na nama je da protiv Panatinaikosa odigramo dobru utakmicu, čvrstu."

Panatinaikos ima poraz više, odnosno pobjedu manje u odnosu na Crvenu zvezdu i trenutno se nalazi na sedmoj poziciji. U susret ulaze poslije poraza od Monaka. "Sigurno je da i oni imaju probleme sa visokim igračima, tako da ćemo pokušati da to iskoristimo, dođemo do lakih poena. Mislim da to podiže publiku i energiju u ekipi, možda je to neki recept za pobjedu. Riječ je o vrlo talentovanoj ekipi, da ne izdvajam pojedinačno, ali važno je kontrolisati bekovsku liniju", rekao je Kalinić.

Bonus video:

Pogledajte 01:55 Nikola Kalinic izjava pred Panitinaikos Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)