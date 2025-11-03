logo
"U dva dana neka bude puna i Arena i Marakana": Delije pozvale navijače da naprave spektakl

Autor Dragan Šutvić
Delije su pozvale sve navijače Zvezde da podrže klub kako u Evroligi tako i u Ligi Evrope.

Delije zovu navijače na utakmice u Evroligi i Ligi Evrope Izvor: MN PRESS

Navjači Crvene zvezde dobili su poziv da budu kako uz košarkaše, tako i uz fudbalere u narednim danima. Prvo će košarkaši dočekati Panatinaikos u "Beogradskoj Areni" u srijedu od 18:45, a onda će u četvrtak fudbaleri dočekati Lil u istom terminu. 

"U dva dana neka bude puna i Arena i Marakana", poruka je navijačke grupe "Delije" koja je na svom telegram kanalu pozvala navijače da budu uz klub.

Što se tiče košarkaša oni su poslije uvodna dva poraza u Evroligi naređali šest pobjeda i sada se nadaju da će sa tim nastaviti. Fudbaleri sa osvojenim jednim bodom u Ligi Evrope dočekuju Lil i nadaju se prvoj pobjedi. 

