Pogledajte tabelu Zvezdine grupe u ABA ligi: Situacija je teška poslije još jednog poraza

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda neprijatno iznenadila porazom od Spartaka iz Subotice i sebi zakomplikovala situaciju u ABA ligi.

Tabela ABA lige nakon poraza Crvene zvezde od Spartaka Izvor: MN Press/Sofascore.com/Printscreen

Košarkaši Crvene zvezde upisali su prvi poraz otkako se Saša Obradović vratio na klupu tima u čijem se dresu svojevremeno proslavio. Crveno-bijeli su četvrti put u nizu poraženi od Spartaka iz Subotice, a ovog puta je na sjeveru Srbije viđen fantastičan preokret domaćeg tima.

Subotičani su u finišu prethodne sezone pokazali da uopšte ne leže Zvezdi, a sada su joj očitali lekciju uprkos tome što je Obradovićev tim bio u impresivnoj formi. Prekinuta je Zvezdina velika serija pobjeda, a za beogradski tim ovo je drugi neuspjeh u regionalnom takmičenju - pošto je ekipu Janisa Sferopulosa u prvoj rundi savladao Zadar.

Zvezda je sada na 2-2 u B grupi ABA lige, a crveno-bijeli su već odradili kolo u kojem su bili slobodni. U ovom trenutku to je dovoljno tek za šestu poziciju, pošto su ispred Budućnost, Spartak, Cedevita Olimpija, Beč i Mega, a iza Zadar, Bosna i Ilirija. Pogledajte tabelu B grupe ABA lige:  



Standings provided by Sofascore

Crvena zvezda takmičenje u ABA ligi nastavlja utakmicom protiv Budućnosti, koja je posljednjih godina pravi klasik regionalne košarke. Prije toga, tim Saše Obradovića imaće veoma važan meč u Evropi, pošto košarkaši crveno-bijelih u okviru Evrolige igraju protiv Panatinaikosa, jednog od najboljih timova na kontinentu.

Nakon ta dva meča slijedi novo duplo kolo u Evroligi, a u okviru kojeg će Crvena zvezda gostovati Dubaiju i dočekati Monako, nakon čega će na gostovanju Cedevita Olimpiji igrati. Biće to drugi veliki derbi u grupnoj fazi ABA lige za Crvenu zvezdu, koja je već sada u teškoj situaciji.

KK Crvena zvezda KK Spartak Subotica ABA liga

