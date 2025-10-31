logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oglasila se supruga Džoela Bolomboja: Objavila fotku i oduševila navijače Crvene zvezde

Oglasila se supruga Džoela Bolomboja: Objavila fotku i oduševila navijače Crvene zvezde

0

Nikol, supruga Džoela Bolomboja objavila je fotografiju na kojoj se vidi kako njihov sin gleda utakmice Crvene zvezde. Na taj način oduševila je navijače crveno-bijelih.

Sin Džoela Boloboja gleda sve utakmice Crvene zvezde Izvor: MN Press/Printscreen/Instagram/Nicole Katoa

Crvena zvezda Meridianbet reda pobjede, ima skor 6-2 u Evroligi i čeka povratak nekolicine povrijeđenih igrača. Džared Batler je debitovao, Džordan Nvora je blizu povratka na parket, Devonte Grejem se čeka, a mnogi se pitaju šta je sa Džoelom Bolombojem. Kada će snažni centar i jedan od ključnih igrača crveno-bijelih da se vrati na teren?

Prvobitno je to trebalo da bude u januaru, mada su se pojavile spekulacije da bi mogao da počne sa individualnim treninzima već u decembru. Dok se sve to čeka, oglasila se njegova supruga Nikol i oduševila navijače srpskog tima. Objavila je fotografiju na kojoj se nalazi njihov sin Trej.

Sin Džoela Bolomboja
Izvor: Printscreen/Instagram/Nicole Katoa

"Ovo dijete ne propušta nijednu utakmicu", napisala je Nikol uz crveno-bijele boje i košarkašku loptu. Ispred se vidi i televizor na kome je prenos utakmice Makabija i Zvezde iz Pionira.

Bilo je to dovoljno da zagolica maštu navijača Zvezde da bi Džoel mogao uskoro da dođe iz Amerike u Beograd.

Šta je povrijedio Bolomboj?

Bolomboj je doživio povredu stopala u aprilu i nedugo poslije toga otišao je u Ameriku. Tamo je ustanovljeno da povreda nije ni malo naivna i da će morati da bude operisan. Sve je uspješno završeno, ali Džoel još uvijek nije krenuo ni sa individualnim treninzima.

"Sa njim je malo komplikovanija priča. Odstranjena je pločica, radi na sebi. Ali, dok se ne vrati u Srbiju i ne počne da trenira, ne možemo da dajemo konkretnu informaciju", objasnio je PR Zvezde Igor Vujičin.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Džoel Bolomboj košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC