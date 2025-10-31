Oglasila se supruga Džoela Bolomboja: Objavila fotku i oduševila navijače Crvene zvezde

Nikol, supruga Džoela Bolomboja objavila je fotografiju na kojoj se vidi kako njihov sin gleda utakmice Crvene zvezde. Na taj način oduševila je navijače crveno-bijelih.

Izvor: MN Press/Printscreen/Instagram/Nicole Katoa

Crvena zvezda Meridianbet reda pobjede, ima skor 6-2 u Evroligi i čeka povratak nekolicine povrijeđenih igrača. Džared Batler je debitovao, Džordan Nvora je blizu povratka na parket, Devonte Grejem se čeka, a mnogi se pitaju šta je sa Džoelom Bolombojem. Kada će snažni centar i jedan od ključnih igrača crveno-bijelih da se vrati na teren?

Prvobitno je to trebalo da bude u januaru, mada su se pojavile spekulacije da bi mogao da počne sa individualnim treninzima već u decembru. Dok se sve to čeka, oglasila se njegova supruga Nikol i oduševila navijače srpskog tima. Objavila je fotografiju na kojoj se nalazi njihov sin Trej.

Izvor: Printscreen/Instagram/Nicole Katoa

"Ovo dijete ne propušta nijednu utakmicu", napisala je Nikol uz crveno-bijele boje i košarkašku loptu. Ispred se vidi i televizor na kome je prenos utakmice Makabija i Zvezde iz Pionira.

Bilo je to dovoljno da zagolica maštu navijača Zvezde da bi Džoel mogao uskoro da dođe iz Amerike u Beograd.

Šta je povrijedio Bolomboj?

Bolomboj je doživio povredu stopala u aprilu i nedugo poslije toga otišao je u Ameriku. Tamo je ustanovljeno da povreda nije ni malo naivna i da će morati da bude operisan. Sve je uspješno završeno, ali Džoel još uvijek nije krenuo ni sa individualnim treninzima.

"Sa njim je malo komplikovanija priča. Odstranjena je pločica, radi na sebi. Ali, dok se ne vrati u Srbiju i ne počne da trenira, ne možemo da dajemo konkretnu informaciju", objasnio je PR Zvezde Igor Vujičin.



