Zvezda predstavila novi tim bez važnog igrača: Timska fotografija zabrinula navijače - gdje je Džoel Bolomboj?

Crvena zvezda je predstavila svoj novi sastav bez Džoela Bolomboja, projektovanog startnog starta.

Izvor: kkcrvenazvezda.rs

KK Crvena zvezda predstavio je svoj novi tim na tradicionalnom danu za medije Evrolige, na kojem je u dvorani "Pionir" napravljena i timska fotografija za sezonu 2025/26. Ono što su svi primijetili je da na fotografiji nema Džoela Bolomboja, teško povrijeđenog centra koji je pod ugovorom, ali mjesecima van terena.

Bolomboj se trenutno nalazi u Sjedinjenim Državama gdje se još oporavlja od teške povrede stopala zbog koje je tokom proljeća bio operisan u Americi. Zbog tog razloga i rehabilitacije, on i dalje neće biti na raspolaganju treneru Janisu Sferopulosu, za razliku od drugih starosjedilaca iz inostranstva koji su ostali u timu ovog ljeta, na čelu sa Kodijem Milerom-Mekintajrom i Ajzejom Kenanom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!