Crvena zvezda pobijedila Monako, popravljen utisak na Kipru

Crvena zvezda pobijedila Monako, popravljen utisak na Kipru

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Crvena zvezda savladala Monako na oproštaju od pripremnog turnira na Kipru

Crvena zvezda pobijedila Monako, popravljen utisak na Kipru Izvor: TV Arena sport/screenshot

Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su Monako na pripremnom turniru na Kipru, rezultatom 86:79 (23:19, 20:22, 22:24, 21:14). Na čelu sa Džordanom Nvorom i sa njegovih 15 poena, tim Janisa Sferopulosa popravio je utisak poslije katastrofalnog nastupa protiv Pariza, ali i dobio veliki razlog za glavobolju - povredu Nikole Kalinića.

Lider novog tima crveno-bijelih početkom treće četvrtine je zadobio povredu zgloba u duelu protiv igrača Monaka Kevarijusa Hejsa, nakon što je nagazio na njegovo stopalo. Uz pomoć fizioterapeuta je napustio teren i nije se vraćao u igru, pa je sa klupe gledao pobjedu crveno-bijelih protiv "kneževa".

Hasijel Rivero ubacio je 14 poena za Beograđane, Tajson Karter 14, Ebuka Izundu 12, a nisu igrali Uroš Plavšić, Stefan Miljević i Ognjen Radošić, kao ni kapiten Ognjen Dobrić, koji je odsutan do ponedjeljka zbog mini-odmora poslije Eurobasketa.

U ekipi Monaka najefikasniji je bio Alfa Dijalo, dok je 15 ubacio krilni centar Nikola Mirotić, mada ga nije služio šut za tri poena (1/6). Takođe, prvi put je protiv Zvezde nakon odlaska iz Beograda nastupio Nemanja Nedović.

Crvena zvezda će naredni meč igrati u petak protiv Fenerbahčea na Kritu, gdje će igrati i protiv Olimpijakosa ili Armanija. Nakon toga će posljednje provjere pred start sezone imati u Beogradu, na "Superkupu" u Beogradu, protiv Dubaija, CSKA i Zenita.

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Monako košarka

