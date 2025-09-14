Crvena zvezda pobijedila Monako, popravljen utisak na Kipru

Crvena zvezda savladala Monako na oproštaju od pripremnog turnira na Kipru

Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su Monako na pripremnom turniru na Kipru, rezultatom 86:79 (23:19, 20:22, 22:24, 21:14). Na čelu sa Džordanom Nvorom i sa njegovih 15 poena, tim Janisa Sferopulosa popravio je utisak poslije katastrofalnog nastupa protiv Pariza, ali i dobio veliki razlog za glavobolju - povredu Nikole Kalinića.

Lider novog tima crveno-bijelih početkom treće četvrtine je zadobio povredu zgloba u duelu protiv igrača Monaka Kevarijusa Hejsa, nakon što je nagazio na njegovo stopalo. Uz pomoć fizioterapeuta je napustio teren i nije se vraćao u igru, pa je sa klupe gledao pobjedu crveno-bijelih protiv "kneževa".

Hasijel Rivero ubacio je 14 poena za Beograđane, Tajson Karter 14, Ebuka Izundu 12, a nisu igrali Uroš Plavšić, Stefan Miljević i Ognjen Radošić, kao ni kapiten Ognjen Dobrić, koji je odsutan do ponedjeljka zbog mini-odmora poslije Eurobasketa.

U ekipi Monaka najefikasniji je bio Alfa Dijalo, dok je 15 ubacio krilni centar Nikola Mirotić, mada ga nije služio šut za tri poena (1/6). Takođe, prvi put je protiv Zvezde nakon odlaska iz Beograda nastupio Nemanja Nedović.

Crvena zvezda će naredni meč igrati u petak protiv Fenerbahčea na Kritu, gdje će igrati i protiv Olimpijakosa ili Armanija. Nakon toga će posljednje provjere pred start sezone imati u Beogradu, na "Superkupu" u Beogradu, protiv Dubaija, CSKA i Zenita.

