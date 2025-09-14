Osmani na Eurobasketu već zaradio Roleks: Albanac iz Prizrena dobio nagradu od "bejbi Jokića"

Alperen Šengun će morati da ispuni obećanje dato Erdžanu Osmaniju prije polufinala sa Grcima.

Izvor: Stefanos Kyriazis/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Turske već su ostvarili istorijski uspjeh plasmanom u finale Eurobasketa gdje će odmeriti snage sa Nijemcima. U polufinalu su bili bolji od Grka, a u tom meču je zablistao Erdžan Osmani. Osim što je odigrao sjajnu ofanzivnu partiju, momak porijeklom sa Kosova je spustio Janisa Adetokumba ispod 20 poena.

Grčka "zvijer" je u ključnom meču postigla samo 12 poena, čime je bio impresioniran najbolji igrač Turske Alperen Šengun. On je prije meča obećao Osmaniju da će mu kupiti Roleks ako to uspije, pa će morati da ispuni obećanje.

"Održaću obećanje, kupiću mu najbolji Roleks... Držati igrača poput Janisa na 12 poena je nevjerovatno", rekao je as Hjustona.

Osmani je bio jedan od ključnih igrača Turaka na Evropskom prvenstvu, a u polufinalu sa Grcima je odigrao vanserijsku partiju zabeleživši - 28 poena, šest skokova i dvije asistencije.

Inače, Erdžan Osmani košarkom je počeo da se bavi u Prizrenu gdje je rođen, pošto je igrao za klub Junior 06 gdje su ga Turci primijetili. Tako je Osmani bio jedan u nizu reprezentativaca koji igraju za ovaj nacionalni tim, a zapravo nisu rođeni na tim prostorima. Sa 15 godina je Osmani stigao u Tursku i zaigrao za Bandirim u kojem je igrao od 2013. do 2020. Uslijedio je period u Bešiktašu, da bi potom prešao u Darušafaku, a zatim Efes gdje nastupa posljednje dvije sezone.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!