"Ne, ovo nije razočaranje, igramo za medalju": Spanulis planuo na pitanje novinara na Eurobasketu

Vasilis Spanulis je istakao da poraz od Turske nije razočaravajući dok god Grčka ima šansu da igra za medalju.

Turska je ubjedljivo savladala Grčku (94:68) i uspjela da dođe do finala Eurobasketa koje će igrati sa Njemačkom. Što se Grka tiče njima ostaje meč za treće mjesto sa Finskom na kome će probati da uzmu prvu medalju na Eurobasketu nakon 2009. godine.

Selektor Grčke Vasilis Spanulis bio je ljut na jedno pitanje novinara na konferenciji za medije poslije meča sa Turcima. Pitali su ga novinari da li je teško da motiviše tim nakon velikog razočaranja u polufinalu.

"Ne, ovo nije razočaranje. Nije razočaranje što smo među četiri tima u Evropi. Oni igraju bolje, igrali su danas bolje i zasluženo dobili. Slažem se da je ovo jako bitno za našu zemlju, ali za nas je velika stvar da budemo među četiri najbolje selekcije u Evropi. Igrali smo protiv jako dobrog tima", rekao je Vasilis Spanulis.

Uspjela je Turska da otjera Janisa Adetokunba od koša i ne dozvoli mu da razigrava svoje saigrače. Jasno je Spanulisu bilo da ovo nije bio dobar meč.

"Čestitke Turskoj, odigrali su bolje, ovo je najgora utakmica koju smo odigrali, previše izgubljenih lopti. Naša energija i plan igre su bili drugačiji. Ponosan sam na igrače, ali sada moramo da se koncentrišemo na sljedeću veliku utakmicu. Ovo je najveći meč za nas, da igramo za medalju. To smo željeli", rekao je Spanulis.

Sada će u meču za bronzu sa Finskom morati da mnogo toga da se popravlja, ako ekipa želi da sa Eurobasketa ode sa nečim oko vrata.

"Rekli smo da plan igre nije bio dobar. Primili smo 20 poena tako, izgubili smo 20 lopti i ne samo to, nego smo im dali toliko šansi da daju lake koševe. Koncentracija nije bila dobra. Ovo je najgori meč koji smo odigrali, ali dobro, šta je tu je. Idemo na meč sa Finskom", rekao je on.

