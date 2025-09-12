Đurović u čudu zbog odluke Atamana na 20 razlike: "Namazaniji je od ovoga, u jednom me iznenadio"

Vlade Đurović nije mogao da vjeruje u odluke koju je Ergin Ataman donio u polufinalu protiv Grčke.

Izvor: TV Arena sport

Selektor Turske Ergin Ataman uveo je reprezentaciju u finale Eurobasketa, spektakularnim i dominantnim nastupom svog tima u polufinalu protiv Grčke. Srpski trener Vlade Đurović rekao je da je selektor Turske prije svega "namazaniji" od Vasilisa Spanulisa.

Uz to, naglasio je učinak Erdžana Osmanija, koji je ubacio 28 trojki, uz šest ubačenih trojki iz osam pokušaja.

"Namazaniji je Ataman od ovoga, izuzetnu odbranu su odigrali, pitanje je kako bi igrali da (Erdžan) Osmani nije ovako odigrao, bez promašaja. U odbrani isto dobro, možda malo neprimjetno. Napravili su razliku bez poena Larkina i Šenguna. Samo Džedi Osman i Osmani, dva Osmana su razbila Grke i moram da kažem da sam neprijatno iznenađen veoma slabom igrom Grka, naročito bekova, koji nisu bili u stanju da prenesu loptu".

Izvor: MN PRESS
Izvor: EPA/TOMS KALNINS

Đurović smatra da je Ataman trebalo da sačuva svoje igrače pri velikoj razlici. Finale Turska - Nemačka zakazano je za nedjelju u 20 časova.

"Iznenadilo me da Ataman vodi 20 poena razlike, a da koristi jako malo igrača. I kada vodi 20 razlike, ne igraju mu evroligaški igrači, Šanli, Jurtseven, pa zamijeni malo, može neko da se povredi, umorni su. Imaš finale protiv Njemačke, mnogo jače ekipe, u kontaktu i taktički", dodao je on za TV Arena sport.

