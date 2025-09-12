Turska pregazila Grčku i zakazala finale sa Njemačkom: Ataman vodi tim ka istorijskom uspjehu

Reprezentacija Turske plasirala se u finale Evropskog prvenstva.

Reprezentacija Turske zakazala je finalni meč na Eurobaksetu protiv svetskog šampiona Njemačke (u nedelju od 20 sati), nakon što je vrlo lako savladala Grčku 94:68. Od prvog minuta izabranici Ergina Atamana su imali kontrolu tokom čitavog meča i još jednom pokazali da su pretendenti na titulu šampiona Evrope. Izostali su važni poeni Janisa Adetokunba i to je imalo ogroman uticaj na debakl njegovog tima.

Činilo se da je Njemačka lako pobijedila Finsku, ali Turska je još dominantnije krenula meč i tako igrala do posljednjeg zvižduka. U mini-serijama koje je Grčka tek povremeno prekidala Turska je dolazila do poena. U ekipi Ergina Atamana svi su bili razigrani u napadu, a onda koncentrisani u odbrani, kako bi branili najboljeg igrača rivalskog tim - Janis Adetokunbo pronalazio je put do svojih poena, ali ni izbliza onako kako je navikao u prethodnim susretima.

Zbog toga je ulogu lidera morao da preuzme iskusni plejmejker Kostas Slukas, mada i njegov poenterski učinak nije bio zavidan, ali je makar ostvario dvocifren rezultat. Ipak, ništa se nije moglo porediti sa učinkom Turske, četvorica igrača vodila su tim, ali je svaki od košarkaša u ekipi imao svoju ulogu na terenu, jednostavno nije postojala rupa kroz koju bi Grčka mogla da dođe do promjene ritma tokom meča.

Ekipu je vodio Erdžan Osmani koji je u šutu za tri bio gotovo nepogrešiv, pošto je pogodio šest puta iz osam pokušaja, dok je susret završio sa 28 poena. Istakao se i Džedi Osman sa 17 poena, dok je NBA zvijezda Alperen Šengun vodila tim Tursku dabl-dabl učinkom od 15 poena i važnih 12 skokova. Šejn Larkin je ubacio 14, ali je važno spomenuti i Šehmusa Hazara koji je ubacio šest poena, ali fokus na Kostasu Slukasu bio je njegova mnogo važnija uloga u ovom susretu.

