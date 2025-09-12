Njemačka pokazala kako se igra protiv Finske: Svjetski šampion na putu da postane i prvak Evrope

Njemačka je u finalu Eurobasketa.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Njemačka je obezbijedila medalju na Evropskom prvenstvu, nakon što je u polufinalu savladala Finsku 98:86 i sada u borbi za tron čeka boljeg iz duela Grčka - Turska.

Nije ovaj meč bio baš dosljedan polufinalnoj utakmici, s obzirom na to da je svjetski šampion vrlo dominantno, osim kratkog perioda u trećoj dionici, ostvario trijumf. Finska je imala prednost na početku meča i potom poslije poluvremena pokušala da se vrati u utakmicu, ali tim Alana Ibrahimagića bio je dovoljno miran da odnese pobjedu.

Finska je dobro startovala, ali ništa osim toga nije pokazala u nastavu meča. Njemačka je bila na visini zadatka, a za razliku od susreta sa Slovenijom kad je Denis Šreder šutirao 1/8 za tri poena, sada je taj procenat bio mnogo, mnogo bolji. Vodila je Finska zahvaljujući poenima Laurija Markanena sve do šestog minuta, a onda je uslijedila serija Nijemaca za preokret. Vezali su 15:1 za 26:19 i od tog trenutak preuzeli potpunu kontrolu nad utakmicom.

Svjetski šampion pokazivao je sve bolju igru u nastavku. Franc Vagner bio je lider na terenu i to zato što je sa linije penala dolazio do poena, jer je Finska igrala vrlo četvrtu odbranu, ali i ta taktika nije mogla da poremeti Njemačku. Do 15. minuta ekipa koja je Srbiju izbacila u osmini finala Eurobasketa dala je samo jedan koš, naravno zahvaljujući Markanenu, dok su Nijemci vezali 16 poena (46:28).

Iako je ostalo još mnogo vremena, već tada znalo se da će Nijemci u finale Evropskog prvenstva. Finska je u nastavku pokušavala da se vrati u meč, ali nije bilo mnogo uspjeha. Imala je Finska šansu krajem treće dionice kad je vezala 14:2 za 77:71. Međutim, Šreder je pogodio kad je bilo važno, a onda je i Lo sa linije penala bio precizan na isteku dionice.

Njemačka je dominaciju potvrdila početkom odlučujuće četvrtine, kad je ponovo bila u seriji, tad je Tajs poveo tim, a svjetski šampion vezao je 6:0 za 87:73. Nastavila se igra koš za koš, ali razlika Njemačke bila je dovoljna da rutinski obezbijedi finale Eurobasketa.

Najefikasniji u pobjedi Njemačke bili su Denis Šreder sa 26 poena i naravno Franc Vagner sa 22. Igrač Partizana Isak Bonga ubacio je 10, a bolji od njega bio je Tristan da Silva sa 13. Očekivalo se više od Lauri Markanena u ovom meču, ali NBA zvijezda nije imala mnogo prostora, pa je ubacila 16 poena, a tim je vodio Oliver Nkamhou, koji je postigao 21 poen.