"Poštujemo njegovu odluku": Slovenci ostaju bez sinonima reprezentacije, Dončić bez najvećeg prijatelja

Dugogodišnji član reprezentacije Slovenije Edo Murić odigrao je posljednji meč u nacionalnom dresu.

Izvor: fiba.basketball

Iako su mnogi otpisali Sloveniju pred start Eurobasketa, ekipa predvođena Lukom Dončićem je još jednom pokazala šta znači igrati za nacionalni tim. Poraženi su u četvrtfinalu od Njemačke, što je vjerovatno bio posljednji meč za Edu Murića koji je prije prvenstva najavio povlačenje.

On je 14 godina igrao za Sloveniju, nastupio na sedam velikih turnira i preko 100 utakmica. Selektor Aleksandar Sekulić je nakon završetka prvenstva istakao koliko je Murić bio bitan igrač svih ovih godina.

"Ne znam da li je ovo zaista njegova posljednja utakmica. Nadam se da nije, ali ako jeste, poštujemo njegovu odluku. Toliko je dao reprezentaciji. Teško je sumirati njegov doprinos. Bio je deo zlatne generacije, kasnije i kapiten... postao je elitni igrač i pravi lider u svlačionici", rekao je trener Aleksandar Sekulić.

"On je jedan od razloga zašto je nacionalni tim bio tako uspješan. Ne govorimo samo o evropskoj tituli. Bili smo i četvrti na Olimpijskim igrama... Samo superlativi mi padaju na pamet".

Tokom godina, Murić se prilagođavao različitim pozicijama, a njegov doprinos u odbrani je bio nemerljiv. Murić je igrao na pet Evropskih prvenstava u košarci, jednom Svetskom prvenstvu i Olimpijskim igrama i delio je kapitensku traku sa Dončićem. Luka se nada da će uspeti da ga ubedi da nastavi da igra.

"Da, svaka mu čast, jedan od mojih bližih prijatelja, dao je godine reprezentaciji i svaka mu čast. Uzeo sam kapitensku traku ali je on pravi kapiten, svaka mu čast, možda ga ubijedim da ostane", rekao je Dončić.