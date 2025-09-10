Ovo će odvesti Slovence u polufinale Eurobasketa: Njemačka je favorit, ali nema ono što imaju "zmajčeki"

Atmosfera u reprezentaciji Slovenije je sjajna, a ako ovaj tim uspije da je prenese i na teren, njihove šanse protiv Nijemaca biće sve veće.

Izvor: Marcin Bulanda / Sipa Press / Profimedia

Atmosfera u reprezentaciji Slovenije pred duel sa Njemačkom je sjajna i to zahvaljujući Luki Dončiću koji svojom harizmom donosi nešto novo u tim. Sada ostaje da se preciznost sa treninga prenese na teren i da popularni "zmajčeki" naprave još jedno iznenađenje na Eurobasketu, mada su im šanse, čak i sa NBA zvijezdom u timu i dalje veoma skromne.

Njemačka i Slovenija sastaju se u posljednjem meču četvrtfinala na Evropskom prvenstvu, susret počinje u srijedu u 20 časova u Rigi, a šampion svijeta je apsolutni favorit. Ipak, čini se da ovaj tim nema atmosferu kakvu ima Slovenija, a ona ih možda može dovesti do iznenađenja, a što i da ne do ponovnog uspjeha kao 2017. na Evropskom prvenstvu u Turskoj. Ispred Slovenaca je težak zadatak, ali i pored toga u timu vlada optimizam koji smo mogli vidjeti i na treninzima.

Pravi primjer za to su Luka Dončić i Edo Murić, kladio se tandem na treningu, a NBA zvijezda je ponovo pobijedila. Ostatak treninga posvetili su šalama, čiji je inicijator bio naravno Dončić. Košarkaš Lejkersa sve vrijeme je smetao bivšem igraču Partizana na treningu, pa su mnogi od navijača poslije odgledanog videa konstatovali da "jedva čekaju ovaj tandem na terenu". Morao je i NBA da da svoj sud, pa su na jednostavan način opisali jednog od najboljih igrača današnjice: "Luka je mnogo toga... ali će uvijek ostati, pa, Luka".

I možda jeste zastrašujuće gledati brojke reprezentacije Njemačke koja je zaista dominantna na ovom takmičenju i neprestano opravdava ulogu favorita. Ovaj tim prosječno postiže 102 poena, ali za rivala će imati drugog najboljeg skorera takmičenja - Sloveniju koja ubacuje 92. Mnogi parametri su na strani Nijemaca, od šuta za tri poena, do skokova, pa i odbrane i blokada.

Ipak, Slovenija ima najboljeg strijelca takmičenja. Luka Dončić bilježi 34 poena po susretu, naravno Sloveniji će biti neophodna i pomoć ostalih igrača i timska igra kako bi se savladao favorit za titulu.