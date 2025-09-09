logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dončić izgubio opkladu: Murić pobijedio pred svima na Eurobasketu i to u Lukinom omiljenom takmičenju

Dončić izgubio opkladu: Murić pobijedio pred svima na Eurobasketu i to u Lukinom omiljenom takmičenju

Autor Nemanja Stanojčić
0

Luka Dončić i Edo Murić takmičili su se u šutiranju trojki sa pola terena i pobjedu je odnio bivši igrač Partizana. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Eurobasket Dončić Murić takmičenje u trojkama sa pola terena Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Slovenija protiv Nemačke traži iznenađenje i put u polufinale Eurobasketa. Igraće u srijedu (20 časova po srednjeevropskom, 21 po lokalnom) i pokušaće da napravi senzaciju. Dan prije tog meča novinari su imali dozvolu da prate posljednjih 10 minuta treninga slovenačkog tima.

Očekivano, najveća pažnja bila je usmjerena na Luku Dončića koji je imao takmičenje u šutiranju trojki sa Edom Murićem. Njih dvojica su šutirali sa svih pozicija za tri poena, većinu je dobio as Lejkersa, pa je bilo i malo prijateljskog prepucavanja i šala između njih. Onda se pristupilo omiljenom Lukinom takmičenju - šutiranju sa pola terena.

Pogledajte

01:44
Murić pobedio Dončića i dobio opkladu
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Dončić je prvi ubacio trojku i počeo da slavi, pa su onda dogovorili da igraju na dvije od tri dobijene. Vidjeli smo i momenat kada je Edo pružio ruku Luki za opkladu, nije mu Dončić uzvratio ali jeste klimnuo glavom, tako da smo zaključili da je prihvatio opkladu, nismo čuli šta je bio ulog.

Murić je potom pogodio za izjednačenje, pa je uslijedila serija promašaja i jednog i drugog. Promašaji su se ređali, sve do momenta kada je Edo pogodio svoju drugu trojku. Luka je imao šansu za "produžetak", njegov šut nije prošao kroz obruč, pa je Murić počeo tu pred svima da slavi pobjedu. Potom je Luka probao da ubaci na jedan manji koš u ćošku, nije bio ni blizu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Eurobasket 2025 košarka Slovenija Luka Dončić Edo Murić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC