Dončić izgubio opkladu: Murić pobijedio pred svima na Eurobasketu i to u Lukinom omiljenom takmičenju

Luka Dončić i Edo Murić takmičili su se u šutiranju trojki sa pola terena i pobjedu je odnio bivši igrač Partizana. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Slovenija protiv Nemačke traži iznenađenje i put u polufinale Eurobasketa. Igraće u srijedu (20 časova po srednjeevropskom, 21 po lokalnom) i pokušaće da napravi senzaciju. Dan prije tog meča novinari su imali dozvolu da prate posljednjih 10 minuta treninga slovenačkog tima.

Očekivano, najveća pažnja bila je usmjerena na Luku Dončića koji je imao takmičenje u šutiranju trojki sa Edom Murićem. Njih dvojica su šutirali sa svih pozicija za tri poena, većinu je dobio as Lejkersa, pa je bilo i malo prijateljskog prepucavanja i šala između njih. Onda se pristupilo omiljenom Lukinom takmičenju - šutiranju sa pola terena.

Murić pobedio Dončića i dobio opkladu

Dončić je prvi ubacio trojku i počeo da slavi, pa su onda dogovorili da igraju na dvije od tri dobijene. Vidjeli smo i momenat kada je Edo pružio ruku Luki za opkladu, nije mu Dončić uzvratio ali jeste klimnuo glavom, tako da smo zaključili da je prihvatio opkladu, nismo čuli šta je bio ulog.

Murić je potom pogodio za izjednačenje, pa je uslijedila serija promašaja i jednog i drugog. Promašaji su se ređali, sve do momenta kada je Edo pogodio svoju drugu trojku. Luka je imao šansu za "produžetak", njegov šut nije prošao kroz obruč, pa je Murić počeo tu pred svima da slavi pobjedu. Potom je Luka probao da ubaci na jedan manji koš u ćošku, nije bio ni blizu.

