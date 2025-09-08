"Luka je odavde, sa Kosova": Zbog ovih riječi Albanci dolazili kod deda Stojana, samo im je zalupio vrata

Hrvati su prisvojili Teslu, a Albanci su htjeli - Luku Dončića. Ipak sve se zna i jasno je - Dončići su još od vremena krstaških ratova u svom selu i svi su Srbi.

Luka Dončić je i na ovom Eurobasketu nevjerovatan i dogurao je Sloveniju do četvrtfinala sa Njemačkom, a sve je zapravo počelo na Kosovu i Metohiji. Iako je čak i njegov otac Saša Dončić rođen u Sloveniji porodica nikada nije krila srpsko porijeklo, a i danas ima Dončića na Kosovu.

Reprezentativac Slovenije je rođen u Sloveniji zato što je njegov deda Srbobran Dončić iz sela Biča kod Kline otišao zbog posla u Sloveniju. Njegov rođeni brat Stojan, Lukin deda-stric sada jedini čuva ime Dončića u rodnom selu.

"Mi smo Dončići sad u zadnje vrijeme poznati po tome, po Luki koji je sportista. Mada imamo mi još sportista u ovom selu koji su profesionalci. Luka je odavde, u ovoj kući je rođen njegov deda Srbobran. Moj rođeni brat. On je tada što ono kažu trbuhom za kruhom otišao za Sloveniju i tamo se zaposlio na carini. Inače je on završio Višu pedagošku. Tamo je počeo da radi na carini i da živi", rekao je Stojan Dončić on za "RTS".

Na Kosovu je Lukin prvi koš

"RTS" je otišao na Kosovo i tamo pričao sa Stojanom Dončićem, sada jedinim preostalim Dončićem u njegovom selu u Pećkom upravnom okrugu.

"Prije '99 bilo je negde oko 80 Dončića, a ukupno je selo imalo 130-140 porodica. Dončići su autohtoni. Nemamo neki pisani trag, ali tu negde od krstaških ratova pa nadalje", rekao je Stojan Dončić.

Kako kaže mali Luka je dolazio na Kosovo kod dede kada je bio mali, a TV ekipa je snimila i prvi koš na kome je Luka Dončić igrao košarku.

"Bio je, da kako da ne. Mali dok je bio, vrlo mali bio je tu. Poslije nisu dolazili. Evo taj koš na kapiji prvi, to je zbog njega napravljeno. Ja sam pravio, lično", rekao je deda Stojan i pokazao na koš koji, iako zarđao i dalje stoji. "Na njemu je prve košarkaške korake napravio Luka", rekao je on.

Neću da umrem dok Luka ne dođe

Rekao je jednom prilikom da neće da umre dok Luka opet ne dođe na svoj koš. Ma koliko to sada djelovalo nerealno, on ne gubi nadu.

"To sam rekao, ali ne vjerujem da će da se obistini... Teško. Znate on je jedno vrijeme imao zabranu. Jedno vrijeme je bila priča da on dođe ovde, da posjeti, međutim ja sam dao tu izjavu. Menadžeri njegovi stopirali su kad sam pričao da dođe na Kosovo, ta izjava mu je stvorila probleme, rekao mi je da više o njemu ne pričam mnogo to, oni prate to, poznat je sportista. Tad sam rekao: 'Kakva demokratija, kad čovjek ne može da dođe'".

Luka Dončić ističe srpsko porijeklo, a pošto se zna da ima korijene sa Kosova i Metohije Albanci su to probali da iskoriste i željeli su da ga prisvoje.

"Bilo je tu dolazili su Albanci nekoliko puta, ja nisam htio da razgovaram. Oni sad idu tim političkim smjerom da on vodi porijeklo odavde, on je stanovnik Kosova.Hvale se time, kao što se Hrvati hvale sa Nikolom Teslom. Pa nije on Hrvat, on je Srbin. To tako i ovi...", rekao je Stojan Dončić.

