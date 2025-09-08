"Sekulić ne bi sebi dozvolio da ispadne kao Pešić": Tekst digao buru u Sloveniji!

U Sloveniji su mnogi kritikovali selektora Aleksandera Sekulića. Sada je u tim prepucavanjima glavna tema - Svetislav Pešić.

Izvor: Heiko Becker / imago sportfotodienst / Profimedia

Slovenija je sjajnom pobjedom nad Italijom uspjela da dođe u četvrfinale Eurobasketa, a nakon toga je na sajtu "Ekipa" novinar Andrej Miljković napisao tekst pod naslovom "Petru bi rekli da Sekulić ne bi sebi dozvolio ono što je Pešić, a to bi bilo prilično ružno".

O čemu se radi? O legendarnom i proslavljenom slovenačkom košarkašu Peteru Vilfanu koji je tokom turnira redovno kritikovao selektora nacionalnog tima Aleksandera Sekuilića.

"Slovenija je u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u košarci, iako gotovo niko nije vjerovao da će doći do tog stadijuma. A sada, izgleda, da gotovo svi vjerujemo, vjerujete, vjeruju i u nešto više. Ovo je vrijeme za jedinstvo. Da se ujedinimo i slavimo kako to samo mi Slovenci znamo. Ipak, obično to činimo onda kada osjetimo da stvari idu dobro i da je to postalo moderno – malo smo slabiji kad se problemi stvore i kada postanemo narod koji pokazuje prstom, traži krivce, dijeli i obračunava.Niko od nas nije izuzet, ali hajde da sada ostavimo te sitnice. Došlo je vrijeme da pred četvrtfinalnu utakmicu košarkaša počnemo disati kao jedan – i dobrodošli su svi. Čak i oni koji su veći dio ljeta imali neke druge idole", napisao je Miljković.

Pešić to sebi ne bi dozvolio

Sve vrijeme je Vilfan pričao o Srbiji i Svetislavu Pešiću, a sada je Srbija ispala u osmini finala od Finske. Naglašava Miljković da "orlovi" nisu imali ni sreće i da se porazi dešavaju svima.

"Zapravo slušali smo da srpski selektor Svetislav Pešić dodaje Nikolu Jokića u svoj tim, a ne obratno. I da on sebi ne bi dozvolio da mu na trening tokom Evropskog prvenstva dođe delegacija iz NBA kluba. I da je on veliki trener, predvodnik najvećih favorita za osvajanje prvenstva, gotovo neupitnih evropskih prvaka. I da je tu Slovenija sa nekim "odbačenim" stručnim timom, koji sebi dozvoljava sve to i pravi još više grešaka. Nema problema, Peter, i vi ste dobrodošli. Apsolutno!", napisao je slovenački novinar.

Naglašava Miljković da Sekulić nije ispao u osmini finala, za razliku od Pešića koga je Vilfan stalno hvalio.

"Aleksander Sekulić nije ispao u osmini finala. Da smo zli, rekli bismo da on to ne bi dozvolio. Ali nismo. Nismo srećni zbog srpske nesreći, niti previše uzbuđeni zbog slovenačkog uspjeha. Ali ovo je svakako postignuće, i zaslužuje izuzetno poštovanje", naglasio je on.

Hajde mi malo da poštujemo ovo što poštuju svi ostali

Na kraju je naglasio autor ovog teksta da javnost u Sloveniji mora da cijeni tim koji ipak nije samo - Luka Dončić. Sada je naredni rival Njemačka, ali iako je to objektivno najbolji tim Eurobasketa - niko Sloveniji nije davao šanse ni da stigne do ovdje dokle je stigla.

"Pogotovo jer svaki onaj s malo boljim uvidom zna da ova ekipa, pored "vanzemaljca svih vanzemaljaca", ima pečat stručnog štaba. Ima nevjerovatnu odbranu za koju je Edo Murić rekao da "mi ne znamo šta radimo, a protivnici još manje", ali nemojte da vas to zavara. Nema ekipe koja je tako brzo na igraču, kada lopta kruži. I zaista, nema ekipe koja je toliko fizički pripremljena i odlučna da žrtvuje sve kako bi nadoknadila nedostatak individualnpg kvaliteta, van Luke Dončića. I ako mislite da je američki stručnjak Greg Sent Džon došao samo da gleda i žali zbog Lejkersa, griješite više nego što je griješio Peter. On se uči, oni se uče od njega, a zajedno su napravili stvari koje Evropa već odavno poštuje. Vrijeme je da ih počnemo poštovati i mi Slovenci. Murić je još ranije rekao – to ne možemo ponoviti dovoljno puta – da ovoj ekipi treba šansa i da ćemo mrtve brojati na kraju. Pa, još nije kraj – za Špance, Srbe, Francuze, slomljene domaćine Letonce jeste, ali ne i za jedine predstavnike jugoslovenske košarke među osam najboljih na Starom kontinentu. I oko te šanse sada se vjerovatno svi slažemo. Dobrodošli još jednom", završio je Andrej Miljković.

