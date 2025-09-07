Kome je Omić spustio slušalicu na Eurobasketu? Pitali smo ga da li ima veze sa Novakom Đokovićem

Alen Omić je tokom momenata slavlja imao i potez spuštanja slušalice, a otkrio je kome je to uputio. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nemanje Stanojčića.

Za Sloveniju san o medalji na Eurobasketu i dalje živi. Pobijedila je Italiju u osmini finala, igraće sa Njemačkom u četvrtfinalu i nema namjeru da se preda. Luka Dončić je ubacio 42 poena, a bitnu ulogu imao je i Alen Omić sa 7 poena i 7 skokova. Moglo je da bude i lakše, jer su Slovenci u jednom momentu imali 17 poena prednosti, pa su strijepili.

"Iskreno, znamo svi kakva je Italija kao ekipa, nisu došli ovdje. Vratiću ti ovo, e...", prekinuo je Omić davanje izjave pošto ga je Radović udario po leđima. Poslije kratke pauze je nastavio.

"Nisu odustali, nisu odustali ni na 15 razlike i rekli da se predaju. Radili su drugačije stvari u odnosu na prvo poluvrijeme, borili su se do kraja. Mi nismo odustali od cilja do kraja, to nam je donijelo top8."

Kome je spustio slušalicu?

U trećoj četvrtini je poslije četiri poena u dva napada u kratkom razmaku dva puta imao istu proslavu - spuštao je slušalicu. Upitan je i da li je možda to kopirao Novaka Đokovića ili?

"Ovo je moje nešto, stara, stara priča. Imam nešto sa svojim prijateljima. Spuštanje slušalice ili da im dam krv, samo da pobijedimo i da idemo dalje. Drago mi je zbog njih i zbog sebe. Na neki način, mogu da kažem da sam prvi put u četvrtfinalu, ako se dobro sjećam, ne pamtim Mundobasket, to je bilo prije 10 godina. Uživaću u pobjedi. Slovenija, ovo je za vas.

Imao je samo riječi hvale na račun kapitena slovenačke reprezentacije i asa Lejkersa Dončića.

"Sve je to normalno. Nemam šta da kažem, nije ovo jedna utakmica, već šesta zaredom sa 30+ poena, uživam u trenutku. Lijepo mi je, užvaim na terenu sa njim. Čestitam mu, svaka mu čast, samo da ostane zdrav i idemo dalje"

O peckanju Zvezde i Partizana i Finskoj

Na jednom od prethodnih treninga Omić je rekao da postoji "peckanje" u timu Slovenije između onih koji navijaju za Crvenu zvezdu i Partizan.

"Nećemo se peckati, samo slavimo, da odmorimo, da odgledamo mečeve Njemačke. Biće vremena za peckanje, dođite na jutarnji trenig, vidjećete."

Srbija je doživjela šokantan poraz od Finske, a Njemačka je na papiru favorit protiv Slovenije. Alen vjeruje da su sposobni da naprave iznenađenje.

"Zašto da ne? I Finska se protiv Srbije borila 40 minuta, svi danas igraju košarku. Svako želi da pobjedi i da napravi rezulta. Odmorićemo se, pripremićemo se i izlazimo na teren kao da je finale. Odmor i priprema", zaključio je Omić.

