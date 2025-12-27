Dejan Stanković na Badnji dan debituje na klupi Crvene zvezde: Nijemci prvi rivali na pripremama u Turskoj

Crvena zvezda objavila raspored pripremnih utakmica u Turskoj.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Crvena zvezda odigraće prvu utakmicu pod vođstvom Dejana Stankovića na Badnji dan po julijanskom kalendaru, 6. januara, protiv njemačkog niželigaša Manhajma, od 17 časova. Biće to prvi test crveno-bijelih na pripremama u Turskoj, na koje će otići poslije okupljanja 3. januara.

Poslije tog meča, Zvezda će igrati 10. januara protiv austrijskog Araua. Dan kasnije, 11. januara, rival crveno-bijelima biće Debrecin, a "generalna proba" u Turskoj biće duel protiv austrijskog RB Salcbuerga, 15. januara od 17 časova.

Biće to završni test ekipe Dejana Stankovića pred gostovanje Malmeu u pretposljednjem kolu ligaške faze Lige Evrope (22. januar).

Podsjetimo, Dejan Stanković se ove nedjelje zvanično vratio na "Marakanu" i drugi put postao trener Zvezde. U Superligi pred sobom i svojim timom ima bod zaostatka za vodećim Partizanom, dok je u Ligi Evrope Zvezda na osvojenih 10 bodova i pred velikom šansom da prođe u sljedeću fazu uoči posljednja dva kola.

