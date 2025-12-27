logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dejan Stanković na Badnji dan debituje na klupi Crvene zvezde: Nijemci prvi rivali na pripremama u Turskoj

Dejan Stanković na Badnji dan debituje na klupi Crvene zvezde: Nijemci prvi rivali na pripremama u Turskoj

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda objavila raspored pripremnih utakmica u Turskoj.

raspored utakmica zvezde na pripremama u turskoj Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Crvena zvezda odigraće prvu utakmicu pod vođstvom Dejana Stankovića na Badnji dan po julijanskom kalendaru, 6. januara, protiv njemačkog niželigaša Manhajma, od 17 časova. Biće to prvi test crveno-bijelih na pripremama u Turskoj, na koje će otići poslije okupljanja 3. januara.

Poslije tog meča, Zvezda će igrati 10. januara protiv austrijskog Araua. Dan kasnije, 11. januara, rival crveno-bijelima biće Debrecin, a "generalna proba" u Turskoj biće duel protiv austrijskog RB Salcbuerga, 15. januara od 17 časova.

Biće to završni test ekipe Dejana Stankovića pred gostovanje Malmeu u pretposljednjem kolu ligaške faze Lige Evrope (22. januar).

Podsjetimo, Dejan Stanković se ove nedjelje zvanično vratio na "Marakanu" i drugi put postao trener Zvezde. U Superligi pred sobom i svojim timom ima bod zaostatka za vodećim Partizanom, dok je u Ligi Evrope Zvezda na osvojenih 10 bodova i pred velikom šansom da prođe u sljedeću fazu uoči posljednja dva kola.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda pripreme Dejan Stanković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC