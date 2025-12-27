Dejan Stanković na Badnji dan debituje na klupi Crvene zvezde: Nijemci prvi rivali na pripremama u Turskoj

Crvena zvezda objavila raspored pripremnih utakmica u Turskoj.
Crvena zvezda odigraće prvu utakmicu pod vođstvom Dejana Stankovića na Badnji dan po julijanskom kalendaru, 6. januara, protiv njemačkog niželigaša Manhajma, od 17 časova. Biće to prvi test crveno-bijelih na pripremama u Turskoj, na koje će otići poslije okupljanja 3. januara.
Poslije tog meča, Zvezda će igrati 10. januara protiv austrijskog Araua. Dan kasnije, 11. januara, rival crveno-bijelima biće Debrecin, a "generalna proba" u Turskoj biće duel protiv austrijskog RB Salcbuerga, 15. januara od 17 časova.
Biće to završni test ekipe Dejana Stankovića pred gostovanje Malmeu u pretposljednjem kolu ligaške faze Lige Evrope (22. januar).
Podsjetimo, Dejan Stanković se ove nedjelje zvanično vratio na "Marakanu" i drugi put postao trener Zvezde. U Superligi pred sobom i svojim timom ima bod zaostatka za vodećim Partizanom, dok je u Ligi Evrope Zvezda na osvojenih 10 bodova i pred velikom šansom da prođe u sljedeću fazu uoči posljednja dva kola.
