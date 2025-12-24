logo
"Navikli da kupe trenere sa autobuske": Ruska legenda reagovala zbog Dejana Stankovića

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Aleksandar Mostovoj, bivši reprezentativac Rusije, stao u odbranu Dejana Stankovića koji je u Spartaku dobio otkaz i bio stalna meta kritike.

Aleksandar Mostovoj o Dejanu Stankoviću Izvor: YouTube/Это футбол, брат!/MONDO/Stefan Stojanović

Crvena zvezda odlučila je da vrati Dejana Stankovića za trenera umjesto Vladana Milojevića. Stanković se vraća na Marakanu sa mnogo više iskustva posle rada u Italiji, Mađarskoj i Rusiji, a iako ta poslkednja epizoda u Spartaku iz Moskve nije bilo naročito uspkešna, pomogla mu je da shvati brojne stvari, kako to sam trener kaže.

Tako je Stanković istakao da je u Rusiji prije svega bio nervozan zbog suđenja koje je Spartak imao, dok je svakodnevno bilo i "upliva" onih koji su htjeli da odlučuju o njegovom timu, što nije dozvoljavao.

U svemu tome došlo je do velike nervoze i mnogi su se okrenuli protiv Stankovića, a sada bivši ruski reprezentativac Aleksandar Mostovoj staje na njegovu stranu:

"Da li je bio toliko loš kao što kažu? Naravno da nije! I to sam mnogo puta govorio. Stanković je bio sjajan fudbaler. U Italiji i Srbiji je legenda! Ali je upao u sredinu u kojoj je kroz klub prošlo dvije desetine glavnih trenera i nekoliko desetina njihovih pomoćnika. Da su mu pomagali ne ljudi sa strane, već dva-tri autoritetna veterana Spartaka, do ovoga ne bi došlo", rekao je Mostovoj.

"Ovdje se, pak, treneri poput Tedeska ili Abaskalja pokupe sa autobuske stanice. Stankovića su prvo uzdigli do nebesa, a onda počeli da ga gaze. Iako sam Stanković u tom 'hajpu' apsolutno nije kriv. Treba razumeti da su fudbaleri i treneri isti ljudi kao i svi ostali. I da imaju iste životne probleme", dodao je Mostovoj.

Podsjetimo, Crvena zvezda je već krenula da realizuje planove i ideje Dejana Stankovića tako da se već priča o pojačanjima koja će dobiti, a to su vjerovatno Džej Enem, Dijogo Bezera i Lazar Jovanović.

