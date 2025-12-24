Saznajemo: Zvezda dogovorila još jedno pojačanje

Crvena zvezda će dovesti i drugo pojačanje iz OFK Beograda ove zime, pa tako poslije Enema stiže i Bezera.

Izvor: MN Press/Fabio Ferrari / LaPresse / Profimedia

Crvena zvezda je praktično sve dogovorila sa OFK Beogradom oko Džeja Enema (23) koji će od januara postati novi napadač Dejana Stankovića, međutim to nije kraj. Prema saznanjima MONDA, iz redova "romantičara" trebalo bi uskoro da dođe još jedan igrač koji se posebno dopada novom treneru crveno-bijelih.

U pitanju je Dijogo Bezera (23) koji je oduševio u posljednjih godinu dana u Srbiji i bio je vjerovatno najbolji fudbaler OFK Beograda u tom periodu, a prema našim saznanjima posao je gotovo zaključen.

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Upravo je Crvena zvezda i targetirala da tokom zime pojača konkurenciju u napadu i na desnom krilu, gdje je najviše falilo igrača tokom jesenjeg dijela prvenstva, tako da bi već u prvim danima novog mandata Dejana Stankovića taj problem trebalo da bude riješen. Uz njih dvojicu, eventualno se očekuje dolazak još jednog štopera, spominje se Starhinja Eraković, dok ne treba očekivati još mnogo aktivnosti ove zime u Ljutice Bogdana.

Dijogo Bezera je Brazilac rođen 2002. godine koji je prošao kroz dvije veoma bitne akademije u domovini. Nastupao je za Atletiko Mineiro, bio je i u Red Bulovoj akademiji iz Bragantina, kao i u nekoliko drugih klubova. Dolazak u Evropu uslijedio je 2024. godine kada ga je pronašla slovenačka Mura, a odmah potom je iduće zime stigao u Srbiju.

Za godinu dana u dresu OFK Beograda zabilježio je 36 nastupa i na njima pet golova i 13 asistencija, pokazujući da se radi o vrlo ozbiljnom igraču, kako na mjestu desnog krila, tako i povremeno iza špica.

Dobro je poznato da Crvena zvezda ima dobar odnos sa OFK Beogradom, u koji redovno šalje svoje igrače na pozajmicu, pa će i transfer Dijoga Bezere biti nastavak te prakse. Međutim, Zvezda oko Bezerinog ugovora pregovara sa naslkednicom Mina Rajole, sigurno najpoznatijeg fudbalskog agenta 21. veka.

Poslije njegove smrti 2022. godine, Rafaela Pimenta je preuzela njegove najvažnije klijente, između ostalog i Erlinga Halanda. Važi za najuticajniju i najmoćniju ženu u fudbalu, iako nije u potpunosti preuzela sve klijente. Došlo je do "cokepanja" agencije i jedan dio se odvojio na "Tim Rajola agenciju" koja recimo vodi brigu o Donarumi, Gravenberhu i Van de Venu, a drugi koji je Pimentin o Halandu, De Lihtu, Himenezu, Veratiju, Skalviniju...

Između ostalog, jedan od njenih klijenata je i Dijogo Bezera koga čeka transfer ove zime u Crvenu zvezdu, iako je bilo za njega interesovanja i iz Italije.

